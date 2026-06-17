किसानों ने जेसीबी के जरिए दो किमी लंबी पाइन की सफाई खुद से की. वैसे तो यह काम शासन-प्रशासन का था, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारियों ने इसक सुध तक नहीं ली. किसानों का कहना है कि नहर की पाइन में झाड़ी उग जाने से खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे 125 एकड़ जमीन की पटवन नहीं हो पा रहा था. इसके चलते इलाके के करीब 300 अन्नदाता परेशान थे. किसान कमल हसन महबूल राजुल इजहार ने बताया कि पिछले साल से विभाग के कार्यालय का सफाई के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे.