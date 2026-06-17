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Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में किसानों की समस्या का समाधान सत्ता और व्यवस्था से नहीं हुआ तो अन्नदाताओं ने खुद ही दो किमी नहर की पाइन की सफाई की. मामला नरकटियागंज के नौतनवा गांव का है. यहां किसानों के 125 एकड़ खेती की जमीन पर पटवन नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए इलाके के किसान लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे. इसके बावजूद पाइन की सफाई नहीं हो रही थी. अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुए गांव के किसानों ने चंदा एकत्रित किया और खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर डाला.
किसानों ने जेसीबी के जरिए दो किमी लंबी पाइन की सफाई खुद से की. वैसे तो यह काम शासन-प्रशासन का था, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारियों ने इसक सुध तक नहीं ली. किसानों का कहना है कि नहर की पाइन में झाड़ी उग जाने से खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे 125 एकड़ जमीन की पटवन नहीं हो पा रहा था. इसके चलते इलाके के करीब 300 अन्नदाता परेशान थे. किसान कमल हसन महबूल राजुल इजहार ने बताया कि पिछले साल से विभाग के कार्यालय का सफाई के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे.
उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने पर गांव के किसानों ने खुद से कुदाल उठाई और चंदा करके एक जेसीबी बुलाई. श्रमदान और जेसीबी की मदद से नहर की सफाई करके हम किसानों ने सरकार को संदेश दे दिए है कि हम किसान अन्न पैदा कर सकते हैं, तो सामूहिक प्रयास से समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अबकी बार खेती करने पटवन की समस्या नहीं होगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी.