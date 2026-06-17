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Bettiah News: हम अन्नदाता हैं साहब, देश का पेट भरते हैं! जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो किसानों ने खुद ही मोर्चा संभाला

Bettiah News: नरकटियागंज के नौतनवा गांव में नहर की पाइन में मिट्टी जमा होने के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था. किसान लगातार इसके लिए अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं था. इसके बाद अन्नदाताओं ने खुद ही अपनी समस्या को दूर करने का निर्णय लिया.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:11 AM IST
Bettiah News: हम अन्नदाता हैं साहब, देश का पेट भरते हैं! जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो किसानों ने खुद ही मोर्चा संभाला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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