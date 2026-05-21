Bihar Jobs Fair: 10 हजार से अधिक नौकरियां, वर्म फ्रॉम होम की सुविधा और भी बहुत कुछ... ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar Jobs Fair: आगामी 23 मई को भागलपुर में 'मोनार्क नेशनल जॉब फेयर 3.0' का आयोजन होने जा रहा है. इसमें 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. महिलाएं घर बैठे टेलीकॉलिंग और कंप्यूटर वर्क के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.
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Bihar Jobs Fair: बिहार में नौकरी-रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. आगामी 23 मई को भागलपुर में 'मोनार्क नेशनल जॉब फेयर 3.0' का आयोजन होने जा रहा है. इस जॉब फेयर को जीतो जॉब, जेटीआर और ईबिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है. इस मेगा जॉब कैंप को लेकर ईबिया के अलोक अग्रवाल ने बताया कि जॉब फेयर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और उद्योग जगत को एक साझा मंच मिलेगा.
वहीं जीतो जॉब के चेयरमैन पृथ्वीराज एस कोठारी और वाइस चेयरमैन हिमांशु जे शाह के कुशल नेतृत्व में इस बार देश भर में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि इस जॉब मेले के जरिए रोजगार, नेटवर्किंग और करियर विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. देशभर में इस अभियान को सकारात्मक सहयोग और बढ़ती सहभागिता मिल रही है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें युवाओं को उनकी पसंद के अनुसार लोकेशन बेस्ड और वर्क फ्रॉम होम, दोनों प्रकार की नौकरियां दी जाएंगी. इस रोजगार मेले में महिलाओं के लिए टेलीकॉलिंग, डेटा एंट्री और कंप्यूटर आधारित ‘वर्क फ्रॉम होम’ के विशेष अवसर सुरक्षित रखे गए हैं.