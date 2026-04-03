अपराध की वो 5 बड़ी खबरें, जिन्होंने पूरे बिहार को हिला दिया!

Bihar Crime News: बिहार में गुरुवार (02 अप्रैल) के दिन कई अपराधिक घटनाएं घटित हुईं. 5 घटनाओं ने पूरे प्रदेश में सनसनी पैदा कर दी. राजधानी पटना में भी बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला. पटना के ​खुसरूपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां सामना चौराहा लोदीपुर रोड स्थित इन्फैंट जिशश एकेडमी के पास अज्ञात अपराधियों ने ई-रिक्शा में बैठे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान लोदीपुर गांव निवासी आफताब आलम उर्फ मोहम्मद मुन्नू के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मोहम्मद मुन्नू ई-रिक्शा से स्टेशन की ओर ट्रेन पकड़ने जा रहा था. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. गोली लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

दिनदहाड़े हुई इस हत्या से डर का माहौल

ग्रामीणों के मुताबिक, मुन्नू पटना के एग्जीबिशन रोड में गाड़ी बनाने का काम करता था और रोज की तरह गुरुवार (02 अप्रैल) को भी अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला था. लेकिन रास्ते में ही अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फतुहा SDPO संजय कुमार सिंह और खुसरूपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सहित ग्रामीण एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस द्वारा आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है और अपराधियों की पहचान में लगी हुई है. दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

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भोजपुर में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या

भोजपुर जिले के आरा टाउन थाना क्षेत्र में गुरुवार (02 मार्च) की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक बाइक सर्विसिंग मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक को काफी करीब से दो गोलियां मारी गईं. घटना पश्चिम टोला मोहल्ले की है. घटना को लेकर आसपास की इलाके में सनसनी मच गई. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई. मृतक टाउन थाना क्षेत्र के चौधरीयाना मोहल्ला वार्ड नंबर-9 निवासी मो. सगीर का 22 वर्षीय पुत्र मो.अफरोज है. बताया जा रहा है कि वह बाइक सर्विसिंग का काम करता है. कल सुबह ट्रेन से पटना बाइक का पार्ट्स खरीदने के लिए गया था. वहीं कल रात जब वह वापस लौट के क्रम में ट्रेन से उतरकर पश्चिम टोला मोहल्ले से घर जा रहा था. तभी वहां पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे. उसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पाकर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आए. जहां चिकित्सक ने देख उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि झगड़ा किससे और क्यों हुआ और उसे किसने गोली मारी? यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

मुजफ्फरपुर में चैन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश

मुजफ्फरपुर शहर में लगातार हो रही छिनतई और लूट की वारदात के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन मोड अपराधियों के खिलाफ अभियान चला कर लूट का सोना गलाने वाले कारोबारी समेत 5 अपराधियों को लूट के कई सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायीक हिरासत में जेल भेज दिया है. इन दिनों शहरी इलाकों के थाना क्षेत्र में लगातर चैन स्नेचिंग और लूटपाट की घटना बढ़ गई थीं और अपराधी लगातार पुलिस को चकमा देकर घटना को अंजाम दे रहा था. जिसके बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सीटी एसपी मोहीबुल्ला अंसारी और एसडीपीओ टाउन टू विनिता सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और वह टीम ने 24 घंटा के अंदर सदर थाना और बरहमपुरा थाना क्षेत्र में छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले तीन अपराधी को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है. उसके अधार पर लूट के सोना गलाने वाले कारोबारी और लाइनर का काम करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पूरे मामले पर सीटी एसपी मोहीबुल्ला अंसारी ने बताया कि चैन स्नेचिंग करने वाले गिरोह पर पुलिस नजर बनाई हुई थी. इसी बीच में एक बाईक पर तीन संदिग्ध देखे जानें पर अपने हिरासत में ले कर जब पूछताछ किया गया तो पूरे गिरोह का खुलसा हुआ. आरोपियों की मदद एक ज्वेलरी दुकानदार कर रहा था. लूट के सोना को पिघला लाकर सबूत मिटाने का काम करता था. इस काम में लाइनर की भूमिका निभाने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है. जिसके पास पिघला हुआ सोना, सात मोबाइल और पल्सर बाइक के साथ कई समान को बरामद किया गया है.

रामनगर में मरीजों से खिलवाड़ करने वाला अस्पताल सील

पश्चिम चम्पारण के रामनगर के नेपाली टोला में अवैध रूप से संचालित संजीवनी नीजी नर्सिंग होम के मामले में CHC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दया सागर आर्य ने रामनगर थाने में 4 डॉक्टर्स पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. अवैध नर्सिंग होम के संचालक कथित डॉक्टर नंदलाल यादव, डॉ कृति, डॉ संदीप यादव और डॉ कमरुज्जमा समेत अन्य को नामजद करार दिया गया है. इसके बाद पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया है. दरअसल, रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डीएस आर्य द्वारा पुलिस को सौंपे गए जांड पत्र में बताया है कि उपरोक्त नर्सिंग होम के संचालक और चिकित्सक अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं. यहां बिना वैध अनुमति और चिकित्सक की सहमति के बिना गंभीर रोगियों का ऑपरेशन कर उनकी जान को खतरे में डाल दिया जाता रहा है. जो मानवता के साथ खिलवाड़ समेत बेहद गंभीर अपराध है. इसके बाद पुलिस ने अस्पताल सील कर दिया.

अवैध रूप से चल रहा था नर्सिंग होम

बताया जा रहा है कि संजीवनी हेल्थ केयर डेथ हॉस्पिटल कांड में रामनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है. बता दें कि इस अवैध नर्सिंग होम में मंगलवार (31 मार्च) को एक महिला सोनी खातून 20 वर्ष की प्रसव के दौरान ऑपरेशन के बाद हुई मौत से गुस्साई उसकी मां और मामा समेत अन्य परिजनों ने हंगामा किया. लोगों ने दहेज को लेकर उसके ससुराल वालों के साथ मिलकर अस्पताल के संचालक नंदलाल यादव, चिकित्सक कृति यादव और अन्य कर्मियों पर साजिशन जहर की सुई या कोई गलत डोज देकर हत्या करने का आरोप लगाया था. मृतका की मां शिकारपुर थाना क्षेत्र की मनवा परसी गांव निवासी शबनम नेशा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

सारण में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश

सारण पुलिस की वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 11 बाइकों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को जनता बाजार थाना क्षेत्र के चकदेह गांधी स्मारक के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे. पुलिस बल की तत्परता से दोनों को पकड़ लिया गया. पूछताछ के दौरान वे वाहन से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके और स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चोरी की है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में सभी बाइकें अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की बताई जा रही हैं. इस मामले में जनता बाजार थाना कांड संख्या 95/26 के तहत धारा 317(2), 317(5), 303(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.