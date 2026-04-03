आरा में दिनदहाड़े मर्डर का CCTV फुटेज वायरल: बाइक मैकेनिक को दौड़ा कर मारी गोली, एक गिरफ्तार, दो फरार

Bihar Crime News: आरा नगर थाना क्षेत्र के घुरा मोहल्ला तरी चौधरियाना निवासी बाइक मैकेनिक मो. अफरोज की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है. मृतक के भाई शफी अहमद के बयान पर आरा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है.

तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज

दर्ज प्राथमिकी में तरी सिद्धनाथ नगर निवासी सरोज सिंह, उनके पुत्र शिवम सिंह और बड़हरा थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव निवासी सत्यम कुमार को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि सरोज सिंह के उकसाने पर शिवम सिंह और सत्यम कुमार ने अफरोज को गोली मार दी. हालांकि हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है.

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एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मुख्य आरोपी सरोज सिंह और उनका पुत्र शिवम सिंह अब भी फरार हैं. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

बाइक विवाद में हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में बाइक मरम्मत को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि बुधवार रात अफरोज पटना से बाइक के पार्ट्स लेकर लौट रहे थे, तभी सीके रोड स्थित एक क्लिनिक के पास आरोपियों ने उनसे झगड़ा किया और बाद में गोली मार दी. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य पहलुओं पर भी जांच जारी है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह