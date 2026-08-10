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'12 अगस्त से पहले हो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बाद अपडेट सामने आया है. आरा व्यवहार न्यायालय के सीजेएम कोर्ट ने 73 BNS के तहत प्राथमिक और अप्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:37 PM IST
'12 अगस्त से पहले हो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश
Image Credit: (File Photo) भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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