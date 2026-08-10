'12 अगस्त से पहले हो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायालय का बड़ा एक्शन सामने आया है. आरा व्यवहार न्यायालय के सीजेएम (CJM) कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 73 के तहत मामले के प्राथमिक और अप्राथमिक अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को 12 अगस्त से पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
इन आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी हुआ वारंट
कोर्ट ने 12 अगस्त से पहले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. अप्राथमिक अभियुक्त तत्कालीन SDM संजीत कुमार, SDPO राजेश शर्मा, थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, दारोगा अंकित आर्यन, हरी चंद्र कुमार ,STF जवान अक्षय कुमार, विकास कुमार, ASI रमाशंकर यादव समेत 11 के खिलाफ वारंट जारी हुआ है.
कानूनी शिकंजा और BNS धारा 73 का प्रयोग
आरा व्यवहार न्यायालय के सीजेएम कोर्ट ने नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 73 के तहत यह कार्रवाई की है. इस धारा के अंतर्गत कोर्ट किसी भी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है. 12 अगस्त, 2026 की तय समय-सीमा की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
क्या है पूरा मामला? जानिए
बता दें कि भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी. भरत तिवारी की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया और इसे साजिश के तहत की गई हत्या करार दिया था.
परिजनों के आरोपों और भारी जनआक्रोश के बाद मामले की जांच शुरू हुई. भोजपुर के तत्कालीन SDPO समेत कई पुलिस अधिकारियों पर हत्या (BNS की धाराओं) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. परिजनों का आरोप था कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में उस पर गोलियां चलाई गईं थी.