Arrah News: भोजपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, शाहपुर से हथियारों का जखीरा बरामद

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से पटना एसटीएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद कर तस्करी का बड़ा खुलासा किया है. गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एके-47 राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टा और 70 जिंदा कारतूस जब्त किए.
Trending Photos
बिहार के भोजपुर जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. पटना एसटीएफ ने शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 10 में संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है. सूचना के आधार पर एसटीएफ ने शाहपुर पुलिस के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई की. इस छापेमारी में एके-47 राइफल समेत कई खतरनाक हथियार बरामद हुए.
संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 एके-47 राइफल, 1 बंदूक, 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 1 रिवॉल्वर और 70 जिंदा कारतूस बरामद किए. इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का पकड़ा जाना साफ दिखाता है कि इलाके में बड़े स्तर पर हथियारों की सप्लाई की जा रही थी.
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. हालांकि गिरफ्तार तस्करों की पहचान और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी फिलहाल उजागर नहीं की गई है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़े और भी लोगों का नाम सामने आएगा.
पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान देने से इंकार किया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस गिरोह का नेटवर्क न सिर्फ भोजपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी फैला हुआ है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.
एसटीएफ और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शाहपुर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके.
इनपुट- मनीष कुमार सिंह
ये भी पढ़ें- दिमाग घुमा देगा यह मामला! पति ने दर्ज कराया था किडनैपिंग केस, पत्नी ने की दूसरी शादी
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!