'यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है...', अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठाए सवाल

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. इन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के सीनियर नेता अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री चौबे ने एक बार फिर से इस एनकाउंटर पर प्रश्नचिन्ह लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के न्याय की मांग का मामला है. उनके अनुसार, यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.