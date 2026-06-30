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'यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है...', अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठाए सवाल

Ashwini Choubey News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के सीनियर नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. चौबे ने दावा किया कि भरत तिवारी बाढ़ प्रभावित और गरीब परिवारों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते थे.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:43 PM IST
'यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है...', अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठाए सवाल
Image Credit: अश्विनी चौबे ने फिर भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठाए सवाल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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