'यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है...', अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठाए सवाल

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Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. इन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के सीनियर नेता अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री चौबे ने एक बार फिर से इस एनकाउंटर पर प्रश्नचिन्ह लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के न्याय की मांग का मामला है. उनके अनुसार, यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
अश्विनी कुमार चौबे ने दावा किया कि भरत तिवारी बाढ़ प्रभावित और गरीब परिवारों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भरत तिवारी ने सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं और खराब पेयजल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदा था और स्वयं कहा था कि वह किसी की हत्या नहीं, बल्कि केवल आत्मरक्षा करना चाहते हैं. चौबे ने यह भी कहा कि भरत तिवारी सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे और कोविड काल के दौरान भी लोगों की मदद करते रहे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साज़िश बताते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों और इस कथित षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए.
चौबे ने कहा कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच आयोग का गठन किया है और उन्हें विश्वास है कि जांच में "दूध का दूध और पानी का पानी" हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही उन्होंने मांग की कि जांच पूरी होने के बाद यदि भरत तिवारी के साथ अन्याय सिद्ध होता है, तो उनके परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिया जाए.