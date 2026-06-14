/असम विमान हादसे में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, भोजपुर के जांबाज वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद

Bhojpur News: असम के जोरहाट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में देश की सेवा करते हुए भोजपुर का एक जांबाज सिपाही शहीद हो गया था. असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर शनिवार, 13 जून 2026 को भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस विमान हादसे में भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड के कायमनगर निवासी वायु अग्निवीर दानिश आलम भी शहीद हो गए. दानिश आलम सिर्फ 22 साल के थे और कायमनगर निवासी मो. फारूक आलम के इकलौते बेटे थे. वह अक्टूबर 2025 में वायु अग्निवीर के रूप में सेवा में शामिल हुए थे. उनकी पहली पोस्टिंग असम के जोरहाट में हुई थी.