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असम विमान हादसे में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, भोजपुर के जांबाज वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद

Bhojpur News: भोजपुर के कोईलवर प्रखंड के कायमनगर निवासी वायु अग्निवीर दानिश आलम असम के जोरहाट में हुए AN-32 विमान क्रैश हादसे में शहीद हो गए. 22 वर्षीय दानिश परिवार के इकलौते पुत्र थे. हादसे की खबर से परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:01 PM IST
असम विमान हादसे में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, भोजपुर के जांबाज वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद
Image Credit: असम विमान हादसे में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, भोजपुर के जांबाज वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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