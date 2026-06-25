'अपराधियों के खिलाफ हैं'

RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि वे अपराधियों के खिलाफ हैं. अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, फिर भी बिहार में बहुत तेजी से एनकाउंटर हो रहे हैं. सरकार को एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है. कानून में उनके लिए मौत की सजा का प्रावधान है. लेकिन, मैं देख रहा हूं कि जब सामाजिक न्याय के समर्थकों की हत्या होती है, 'एनकाउंटर' के नाम पर, तो कोई भी नेता घटनास्थल पर नहीं जाता. जब अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या होती है, तो उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है, और तब भी कोई नेता उनसे मिलने नहीं जाता. इसी तरह, जब दलित परिवारों के लोग मारे जाते हैं या एनकाउंटर में उनकी मौत होती है, तो इस घटना को नक्सलवाद से जोड़कर दिखाया जाता है.