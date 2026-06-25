राज्य चुनें
भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब दलित और पिछड़े समुदायों के मुसलमानों की हत्या होती है, तो उन्हें आतंकवादी, नक्सली या अपराधी करार दिया जाता है. लेकिन जब कुछ खास लोगों की हत्या होती है, तो उस घटना का राजनीतिकरण किया जाता है और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई जाती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इस धरती पर कोई सच में 'सनातन' को मानने वाला है, तो वे यादव और पिछड़े वर्ग के लोग हैं. उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं हो सकता.
'अपराधियों के खिलाफ हैं'
RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि वे अपराधियों के खिलाफ हैं. अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, फिर भी बिहार में बहुत तेजी से एनकाउंटर हो रहे हैं. सरकार को एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है. कानून में उनके लिए मौत की सजा का प्रावधान है. लेकिन, मैं देख रहा हूं कि जब सामाजिक न्याय के समर्थकों की हत्या होती है, 'एनकाउंटर' के नाम पर, तो कोई भी नेता घटनास्थल पर नहीं जाता. जब अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या होती है, तो उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है, और तब भी कोई नेता उनसे मिलने नहीं जाता. इसी तरह, जब दलित परिवारों के लोग मारे जाते हैं या एनकाउंटर में उनकी मौत होती है, तो इस घटना को नक्सलवाद से जोड़कर दिखाया जाता है.
भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं पत्रकार बंधुओं से मैं कहूंगा, सारे पत्रकारों से और नेताओं से कि किसी खास लोग की जब हत्या होती है. एनकाउंटर में, जो है जो भी हो, एनकाउंटर का मैं फैक एनकाउंटर का विरोधी हूं और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए. लेकिन खास लोग की जब हत्या होती है, तो उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए. मैं तुष्टीकरण राजनीति का विरोधी हूं. जो भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, मैं उसे सचेत करना चाहता हू कि इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर किया है.
राजद विधायक ने कहा कि इसलिए नेता लोग तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ें और जो यह जो लोग हैं. कुछ भ्रह्मचारी लोग हैं, कौन हैं, कौन हैं, जो कथावाचक हैं. वो भी कह रहे हैं कि सनातनी का हुआ है. अरे इस देश में इस धरती पर कोई सनातनी अगर कोई है, उसका नाम है यादव और बैकवर्ड. उससे ज्यादा सनातनी कोई हो ही नहीं सकता है.