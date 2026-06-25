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भरत तिवारी एनकाउंटर में भाई वीरेंद्र ने खोज निकाला दलित-मुस्लिम एंगल! सनातन पर भी कही बड़ी बात

Bhai Virendra On Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब RJD विधायक भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने इस मामले में दलित-मुस्लिम वाला एंगल निकाल दिया है. उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, फिर भी बिहार में एनकाउंटर हो रहे हैं.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:21 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर में भाई वीरेंद्र ने खोज निकाला दलित-मुस्लिम एंगल! सनातन पर भी कही बड़ी बात
Image Credit: RJD विधायक भाई वीरेंद्र (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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