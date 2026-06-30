/एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए बिलौटी में भरत तिवारी का ब्रह्मभोज, इंसाफ के लिए एकजुट हुए लोग

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बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी 30 जून, 2026 दिन मंगलवार को एक बार फिर पूरे देश में सुर्खियों में रहा. पिछले दिनों हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी का श्राद्धकर्म और ब्रह्मभोज का आयोजन मंगलवार को किया गया. इस भावुक कर देने वाले मौके पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोगों का तांता लगा रहा.
सैंड आर्ट रही मुख्य आकर्षण
भरत तिवारी के श्राद्धकर्म के दौरान घर के पास एक मैदान में सैंड आर्टिस्ट ने भरत की आकृति बनाई. इस कलाकृति को बनाकर भरत तिवारी को याद किया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. ब्रह्मभोज में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने इस कलाकृति के सामने फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया.
हालांकि, एक तरफ जहां पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर गांव में विशाल महापंचायत हुई थी. इसमें कई राजनेताओं का आना-जाना लगा हुआ था. वहीं, मंगलवार को श्राद्धकर्म के मुख्य कार्यक्रम में कोई भी बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं पहुंची. जिससे वहां मौजूद लोगों में साफ तौर पर निराशा देखी गई.
पीड़ित परिवार को कानूनी समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश से पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह केवल एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक बेकसूर युवक की हत्या है. हम इस लड़ाई को अदालतों तक लेकर जाएंगे और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे.
क्या है पूरा मामला, जानिए
17 जून, 2026 को भोजपुर के भरत भूषण तिवारी को पुलिस हिरासत में लेने पहुंची थी. इसके बाद चले लंबे ड्रामे और सोशल मीडिया लाइव के बीच आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने भरत तिवारी पर गोलियां चला दी. हाल ही में आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, भरत तिवारी के शरीर में 5 गोलियां धंसी थी. वे सभी कमर से नीचे जांघों और पैरों में मारी गई थी.
वहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच टीम गठित की. जिसके अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को बनाया गया है. जिन्होंने हाल ही में बिलौटी गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी.
रिपोर्ट: मनीष सिंह