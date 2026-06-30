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एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए बिलौटी में भरत तिवारी का ब्रह्मभोज, इंसाफ के लिए एकजुट हुए लोग

Bharat Tiwari Brahmabhoj: भरत तिवारी के श्राद्धकर्म के दौरान घर के पास एक मैदान में सैंड आर्टिस्ट ने भरत की आकृति बनाई. इस कलाकृति को बनाकर भरत तिवारी को याद किया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:21 PM IST
एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए बिलौटी में भरत तिवारी का ब्रह्मभोज, इंसाफ के लिए एकजुट हुए लोग
Image Credit: (Z News) भरत तिवारी एनकाउंटर, बिलौटी में श्राद्धकर्म पर उमड़ा जनसैलाबSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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