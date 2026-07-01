/क्या भरत तिवारी के परिवार को चिढ़ा रही है सम्राट सरकार? हत्या के आरोपी DSP को दे दी बड़ी पोस्टिंग

बता दें कि डीएसपी राजेश कुमार शर्मा इससे पहले तक जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के रूप में तैनात थे. उनका कार्यकाल बेहद विवादास्पद और दागदार रहा, जिसका अंत उन्हें पद से हटाए जाने और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के साथ हुआ. उनके नेतृत्व में ही 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेरकर कथित तौर पर गोलियां मारी थीं. विवाद बढ़ने पर 24 जून को राजेश शर्मा को जगदीशपुर SDPO के पद से तत्काल हटाकर पुलिस मुख्यालय (लाइन अटैच) भेज दिया गया था. इतना ही नहीं उन्हें इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है. उन पर (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज है.