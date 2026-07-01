Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /क्या भरत तिवारी के परिवार को चिढ़ा रही है सम्राट सरकार? हत्या के आरोपी DSP को दे दी बड़ी पोस्टिंग

क्या भरत तिवारी के परिवार को चिढ़ा रही है सम्राट सरकार? हत्या के आरोपी DSP को दे दी बड़ी पोस्टिंग

भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई पोस्टिंग मिली है. सम्राट सरकार ने राजेश शर्मा को मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का जिम्मा सौंपा है. सरकार का यह फैसला भरत तिवारी के परिवार के जख्मों पर नमक लगाने जैसा मालूम हो रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:53 PM IST
क्या भरत तिवारी के परिवार को चिढ़ा रही है सम्राट सरकार? हत्या के आरोपी DSP को दे दी बड़ी पोस्टिंग
Image Credit: DSP राजेश शर्माSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस
Kaimur News38 min ago
2
IPS Rajesh Sharma1 hr ago
3
Bihar IPS Transfer1 hr ago
4
Jharkhand Politics1 hr ago
5
Shravani Mela 20262 hrs ago