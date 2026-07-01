/क्या भरत तिवारी के परिवार को चिढ़ा रही है सम्राट सरकार? हत्या के आरोपी DSP को दे दी बड़ी पोस्टिंग

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भरत तिवारी एनकाउंटर पर जारी विवाद के बीच सम्राट सरकार ने आज (बुधवार, 1 जुलाई) को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया. कानून-व्यवस्था पर घिरी सरकार ने आज 12 IPS अधिकारियों को तबादला कर दिया गया है. इसी कड़ी में सम्राट सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई नियुक्ति दे दी है. उन्हें मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की जिम्मेवारी सौंपी गई है. सम्राट सरकार के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया. जानकारों के मुताबिक, यह कोई पनिस्मेंट पोस्टिंग नहीं है, बल्कि यह मलाईदार पोस्ट मानी जाती है.
पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक लगाने जैसा फैसला
मृतक भरत तिवारी का परिवार लगातार एसपी पर संगीन आरोप लगाते हुए उनको हटाने की मांग कर रहा है. परिवार का कहना है कि उनके रहते निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन पर लगे गंभीर आरोपों के बाद भी सरकार ने उनका ट्रांसफर नहीं किया है और अब भरत तिवारी की हत्या के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को मलाईदार पोस्टिंग दे दी है. सरकार का यह फैसला पीड़ित परिवार के चिढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है. लोगों का कहना है कि सरकार के पास 202 विधायकों के साथ एक बड़ा बहुमत और विपक्ष कमजोर है, यही वजह है कि सरकार कोई भी फैसला ले रही है.
विवादास्पद और दागदार रहा है करियर
बता दें कि डीएसपी राजेश कुमार शर्मा इससे पहले तक जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के रूप में तैनात थे. उनका कार्यकाल बेहद विवादास्पद और दागदार रहा, जिसका अंत उन्हें पद से हटाए जाने और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के साथ हुआ. उनके नेतृत्व में ही 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेरकर कथित तौर पर गोलियां मारी थीं. विवाद बढ़ने पर 24 जून को राजेश शर्मा को जगदीशपुर SDPO के पद से तत्काल हटाकर पुलिस मुख्यालय (लाइन अटैच) भेज दिया गया था. इतना ही नहीं उन्हें इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है. उन पर (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज है.
पहले भी फर्जी एनकाउंटर में फंस चुके हैं
पुराना रिकॉर्ड और कार्यशैली पर सवालराजेश शर्मा मूल रूप से दारोगा (SI) के पद से प्रमोट होकर डीएसपी (SDPO) की रैंक तक पहुंचे थे. भरत तिवारी एनकाउंटर में फंसने के बाद से उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस कांड से करीब 19 साल पहले (वर्ष 2007 में), जब वह मुजफ्फरपुर के सदर थाना प्रभारी (SHO) थे, तब भी उन पर मनीष महिवाल सहित तीन स्थानीय युवकों के फर्जी एनकाउंटर का बेहद गंभीर आरोप लगा था.
रिपोर्ट- विकास चौधरी