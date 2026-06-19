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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. मृतक के फुफेरे भाई ने दावा कि उसके मोबाइल में एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार सबूत थे, जिससे पोल खुल सकती थी. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है. भरत तिवारी के छोटे भाई का भी मोबाइल जब्त कर लिया गया है. साथ ही मोटरसाइकिल भी पुलिस उठा ले गई है.
भरत तिवारी के भाई अंशु और उनके फुफेरे भाई ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि भरत के मोबाइल में जगदीशपुर एसडीएम और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कई करप्शन के सबूत मौजूद थे. अंशु ने बताया कि उसके मोबाइल में बहुत सारे सबूत थे. बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे, जो भ्रष्टाचार की पोल खोल सकते थे और इसी की वजह से उसके साथ यह घटना हुई.
अंशु ने कहा कि उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है, उसके भाई का मोबाइल भी जब्त किया गया है, अबतक इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है.
परिजनों के मुताबिक, इन सबूतों से सरकारी व्यवस्था और अधिकारियों के बड़े भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली थी. इसी डर से प्रशासन और पुलिस काफी समय से भरत के पीछे पड़ी थी.
परिजनों का दावा है कि जगदीशपुर एसडीएम और यहां के प्रशासन के खिलाफ बहुत सारे सबूत भारत के मोबाइल में थे, जिससे डर था कि सरकारी व्यवस्था की पल न खोल दे और इसको लेकर प्रशासन उसके पीछे पड़ी था.