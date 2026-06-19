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'मोबाइल में थे SDM के खिलाफ करप्शन के सबूत, इसलिए मारा गया भरत तिवारी', भाई का बड़ा दावा

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिजनों ने जगदीशपुर एसडीएम को कटघरे में खड़ा किया है. भाई अंशु का आरोप है कि भरत के मोबाइल में एसडीएम और प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार के ऐसे पुख्ता सबूत और दस्तावेज थे. इसी खुलासे के डर से इस घटना को अंजाम दिया गया.

Written BySunny KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:28 PM IST
'मोबाइल में थे SDM के खिलाफ करप्शन के सबूत, इसलिए मारा गया भरत तिवारी', भाई का बड़ा दावा
Image Credit: भरत तिवारी (File Photo)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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