/भरत तिवारी के घर पहुंचे बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा, तो भागलपुर में निकला कैंडल मार्च

बता दें कि भरत तिवारी के श्राद्ध समारोह में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसके लिए उनके परिवार के सदस्य अभी तैयारियां कर रहे हैं. वहीं, भरत तिवारी मामले को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. न्याय की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है और राज्य के विभिन्न जिलों में लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. सामाजिक, धार्मिक और युवा संगठनों के साथ-साथ आम नागरिक भी सड़कों पर उतरकर भरत तिवारी को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज (29 जून, 2026) भागलपुर में भी भरत तिवारी के समर्थन में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया.