/भरत तिवारी के घर पहुंचे बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा, तो भागलपुर में निकला कैंडल मार्च

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भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र बिलौटी में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद लगातार उनके परिजन से मिलने के लिए लोगों का ताता लगा हुआ है. इसी क्रम में आज (29 जून, 2026) भरत तिवारी के घर पर बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा उनके घर पहुंचे और कल होने वाले उनके श्राद्ध कार्यक्रम का जायजा लिया. बक्सर विधायक आनंद मिश्रा ने इस एनकाउंटर की कड़ी निंदा की और परिवार को भरोसा दिलाया कि जांच के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कल होने वाले श्राद्ध समारोह की तैयारियों का भी जायजा लिया और परिवार को हर संभव मदद का वादा किया.
बता दें कि भरत तिवारी के श्राद्ध समारोह में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसके लिए उनके परिवार के सदस्य अभी तैयारियां कर रहे हैं. वहीं, भरत तिवारी मामले को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. न्याय की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है और राज्य के विभिन्न जिलों में लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. सामाजिक, धार्मिक और युवा संगठनों के साथ-साथ आम नागरिक भी सड़कों पर उतरकर भरत तिवारी को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज (29 जून, 2026) भागलपुर में भी भरत तिवारी के समर्थन में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया.
इस मार्च में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया. हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग से जुड़े पोस्टर लेकर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और एक स्वर में सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की. कैंडल मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि भरत तिवारी को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को जल्द और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए.
आरा से मनीष कुमार सिंह और भागलपुर से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट