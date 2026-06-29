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भरत तिवारी के घर पहुंचे बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा, तो भागलपुर में निकला कैंडल मार्च

बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा भरत तिवारी के घर भोजपुर पहुंचे और कल होने वाले उनके श्राद्ध कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. वहीं, भागलपुर में भरत तिवारी के समर्थन में कैंडर मार्च निकाला गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:32 PM IST
भरत तिवारी के घर पहुंचे बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा, तो भागलपुर में निकला कैंडल मार्च
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर केसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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