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दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुलंद होगी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की आवाज, श्राद्ध के दिन हुआ ऐलान

भरत तिवारी का श्राद्ध-कर्म संपन्न हो चुका है. अब वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी उन्हें न्याय दिलाने का ऐलान कर चुके हैं. यह लड़ाई अब दिल्ली के जंतर-मंतर से लड़ी जाएगी. इसके लिए अभी से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा.

Edited By:Sunil MIshra
Published: Jun 30, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:56 PM IST
दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुलंद होगी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की आवाज, श्राद्ध के दिन हुआ ऐलान
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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