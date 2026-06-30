/दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुलंद होगी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की आवाज, श्राद्ध के दिन हुआ ऐलान

17 जून, 2026 को भोजपुर में भरत तिवारी की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. इस वारदात का फेसबुक वीडियो जब वायरल हुआ, उसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है. आनन-फानन सरकार ने स्थानीय एसडीपीओ सहित कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और मुकदमा भी दर्ज हो गया था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने न्यायिक जांच का ऐलान किया था. रिटायर जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने जांच शुरू भी कर दी है. आज यानी 30 जून को भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम था और इस मौके पर गांव बिलौटी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. इस दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी पहुंचे थे. इनलोगों ने ऐलान किया कि 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा और उससे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.