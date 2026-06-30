/दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुलंद होगी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की आवाज, श्राद्ध के दिन हुआ ऐलान

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17 जून, 2026 को भोजपुर में भरत तिवारी की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. इस वारदात का फेसबुक वीडियो जब वायरल हुआ, उसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है. आनन-फानन सरकार ने स्थानीय एसडीपीओ सहित कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और मुकदमा भी दर्ज हो गया था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने न्यायिक जांच का ऐलान किया था. रिटायर जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने जांच शुरू भी कर दी है. आज यानी 30 जून को भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम था और इस मौके पर गांव बिलौटी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. इस दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी पहुंचे थे. इनलोगों ने ऐलान किया कि 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा और उससे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.
शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के श्राद्ध के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ऐलान किया गया. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा, ‘वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा’ के संयोजक पंकज त्रिपाठी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता सह क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही.
अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा कि आगामी 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा. उन्होंने मामले में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने, एसपी समेत संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच और जांच की निगरानी किसी सिटिंग जज से कराने की मांग की.
उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े पुलिसकर्मियों को पहले निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं, ‘वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा’ के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने कहा कि सरकार को 30 जून तक कार्रवाई के लिए समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद सभी संगठनों की सहमति से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को जंतर-मंतर पर श्रद्धांजलि सभा और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. पंकज त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन के संचालन के लिए ‘वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा’ का गठन किया गया है. इसके तहत 18 समितियां बनाई गई हैं, जिसमें कानूनी लड़ाई के लिए 21 अधिवक्ताओं की टीम गठित की गई है.
उन्होंने बताया कि आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा. वहीं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि संगठन कानूनी दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ेगा. उन्होंने कहा कि परिवार की मूल तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कानूनी प्रयास किए जाएंगे और साक्ष्यों को जुटाने के लिए अलग टीम बनाई गई है. उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए अदालत में मजबूती से पैरवी की जाएगी और कानूनी मोर्चे पर भी आंदोलन जारी रहेगा. वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि भरत तिवारी मामले में न्याय मिलने तक आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों जारी रहेंगी.