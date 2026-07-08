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भरत तिवारी एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया, सम्राट सरकार के लिए कही ये बात

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार मानवाधिकार आयोग सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है. आयोग ने कहा कि एक जवान लड़के की जान जाना बेहद दुखद है. हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:15 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया, सम्राट सरकार के लिए कही ये बात
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग का सख्त निर्देशSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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