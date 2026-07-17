/भरत तिवारी एनकाउंटर केस: हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद, सोमवार या मंगलवार को मिल सकती है तारीख

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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की तारीख जल्द मिलने की उम्मीद है. मामले की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता वर्षा सिंह ने हाईकोर्ट में मेंशनिंग के दौरान कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सिर्फ न्याय चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है. वर्षा सिंह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप हैं, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है.
'कानून के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?'
उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि केवल न्यायिक समिति के सामने बयान दर्ज कराने से यह तय नहीं होगा कि कौन दोषी है, इसका फैसला न्यायालय ही करेगा. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है. विशेष रूप से मोबाइल फोन और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने और फोरेंसिक जांच कराने की मांग की गई. अधिवक्ता ने कहा कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके.
जल्द हो सकती है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुनवाई
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को गंभीरता से सुना है और सोमवार या मंगलवार तक सुनवाई की तारीख मिलने का आश्वासन दिया है. साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा. बता दें कि 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के 26 साल के भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई. इस घटना ने बिहार की राजनीति में सियासी उबाल ला दिया. पुलिस के अनुसार, भरत के पास एक अवैध पिस्तौल थी और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. वही, उसके परिवार वालों और गांव वालों का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यह एक फर्जी एनकाउंटर था.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा