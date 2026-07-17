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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद, सोमवार या मंगलवार को मिल सकती है तारीख

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है. सोमवार या मंगलवार को तारीख मिल सकती है. पढ़िए पूरी खबर-

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:09 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर केस: हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद, सोमवार या मंगलवार को मिल सकती है तारीख
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर केस (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के जीरादेई प्रखण्ड के मनिया गांव से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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