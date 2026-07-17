/भरत तिवारी एनकाउंटर केस: हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद, सोमवार या मंगलवार को मिल सकती है तारीख

जल्द हो सकती है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुनवाई

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को गंभीरता से सुना है और सोमवार या मंगलवार तक सुनवाई की तारीख मिलने का आश्वासन दिया है. साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा. बता दें कि 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के 26 साल के भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई. इस घटना ने बिहार की राजनीति में सियासी उबाल ला दिया. पुलिस के अनुसार, भरत के पास एक अवैध पिस्तौल थी और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. वही, उसके परिवार वालों और गांव वालों का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यह एक फर्जी एनकाउंटर था.