/भरत तिवारी एनकाउंटरः सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR दर्ज

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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में मचे सियासी विवाद के बीच बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR दर्ज की है. पटना साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा 50+ सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस के रडार पर हैं, जो इस मामले में लगातार भड़काऊ पोस्ट करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, पुलिस की ओर से कई पोस्ट और आईडी हटा दिया गया है. पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.
पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के बाद कई लोगों ने भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट शेयर किए. इससे समाज में तनाव फैलने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी. बिहार पुलिस ने साफ कहा कि किसी भी तरह की झूठी या भड़काऊ जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मुख्यालय स्तर पर सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. पुलिस का उद्देश्य अफवाहों पर रोक लगाना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है.
सूत्रों के मुताबिक, एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. आरोपी ने हाथ में हथियार लेकर अपनी तस्वीर भी पोस्ट की थी. इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है.
वहीं, दूसरी ओर भोजपुर पुलिस भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. किसी तरह के कंटेंट्स क्रिएटर्स द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों का तत्काल खंडन कर रही हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि एनकाउंटर के बाद पुलिस टीम पर हमला किया गया है. भोजपुर पुलिस ने इस दावे को गलत बताते हुए आधिकारिक रूप से उसका खंडन किया.
रिपोर्ट- प्रिंस कुशवाहा