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भरत तिवारी एनकाउंटरः सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR दर्ज

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में मचे सियासी विवाद के बीच बिहार पुलिस ने 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के बाद कई लोगों ने भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट शेयर किए.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:31 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटरः सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR दर्ज
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटरः 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR दर्ज (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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