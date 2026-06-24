/भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ी कार्रवाई, जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा लाइन हाजिर, पंकज मिश्रा को मिला चार्ज

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. भोजपुर के जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. उन्हें अब बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से अटैच किया गया. वहीं, उनकी जगह पर अब पंकज कुमार मिश्रा को जगदीशपुर (भोजपुर) का नया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) बनाया गया है. पंकज कुमार मिश्रा वर्तमान समय में मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थे. बिहार पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार (23 जून) की शाम को आदेश जारी कर दिया है. दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है.