/भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ी कार्रवाई, जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा लाइन हाजिर, पंकज मिश्रा को मिला चार्ज

राज्य चुनें
Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. भोजपुर के जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. उन्हें अब बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से अटैच किया गया. वहीं, उनकी जगह पर अब पंकज कुमार मिश्रा को जगदीशपुर (भोजपुर) का नया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) बनाया गया है. पंकज कुमार मिश्रा वर्तमान समय में मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थे. बिहार पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार (23 जून) की शाम को आदेश जारी कर दिया है. दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है.
वहीं मृतक भरत तिवारी के परिजनों ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज कराया है. आवेदन में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष (SHO) राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया है. मृतक की मां ने कहा कि भरत तिवारी फेसबुक पर लाइव था. वीडियो में दिखाई देता है कि भरत तिवारी ने पिस्तौल फेंक दी है. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और पांच गोलियां मारी हैं. इसके बाद इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई.
खबर अपडेट हो रही है...