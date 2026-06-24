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भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ी कार्रवाई, जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा लाइन हाजिर, पंकज मिश्रा को मिला चार्ज

Bhojpur Encounter Case: भोजपुर के जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. उनकी जगह पर अब पंकज कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार (23 जून) की देर शाम को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:40 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ी कार्रवाई, जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा लाइन हाजिर, पंकज मिश्रा को मिला चार्ज
Image Credit: Zee Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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