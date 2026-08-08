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भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट से हत्या की गवाही मिल रही

चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने दावा किया कि बैलिस्टिक जांच में पांच अलग-अलग हथियारों से फायरिंग के संकेत मिले हैं. उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट, फेसबुक लाइव वीडियो और कॉल डिटेल रिकॉर्ड इस मामले में अहम सबूत साबित हो सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 08, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:09 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट से हत्या की गवाही मिल रही
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट से हत्या की गवाही मिल रही (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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