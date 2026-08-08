/भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट से हत्या की गवाही मिल रही

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भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कई गंभीर दावे किए हैं. भरत तिवारी के परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की हत्या की गई थी. उन्होंने कहा कि 17 जून को हुई घटना कोई आकस्मिक पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसकी साजिश थी. यह साजिश दो दिन पहले यानी 15 जून को ही रची जा चुकी थी. उन्होंने दावा किया कि 16 जून को शाहपुर के तत्कालीन एसडीपीओ की ओर से पुलिस मुख्यालय को झूठी रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर एसटीएफ की टीम को भोजपुर बुलाया गया और पूरी कार्रवाई पूर्व नियोजित थी.
संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया गया कि क्षेत्र में बड़ी हिंसक घटना, फसाद या गंभीर वारदात होने की आशंका है, जबकि ऐसी कोई वास्तविक स्थिति नहीं थी. उनका आरोप है कि इसी कथित झूठी रिपोर्ट के आधार पर एसटीएफ को बुलाकर भरत तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई. अधिवक्ता ने दावा किया कि एसटीएफ की टीम 16 जून को ही बिलौटी गांव पहुंच चुकी थी. उनके अनुसार 17 जून को भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके बावजूद उसे घेरकर गोली मार दी गई.
उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में भरत तिवारी को तीन गोलियां मारी गईं, लेकिन तब भी उसकी मौत नहीं हुई. इसके बाद उसे वाहन में बैठाया गया और करीब 15 मिनट बाद दो और गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मृत्यु हुई. संजीव कुमार सिंह ने कहा कि यदि भरत तिवारी जीवित बच जाता तो वह पूरी घटना का खुलासा कर सकता था. इसी वजह से साक्ष्य मिटाने और हत्या सुनिश्चित करने की नीयत से वाहन के अंदर दो और गोलियां चलाई गईं.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि बैलिस्टिक जांच में यह सामने आया है कि भरत तिवारी को पांच अलग-अलग पिस्टलों से गोली मारी गई. उनका कहना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि एनकाउंटर में शामिल कई पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की. उन्होंने यह भी दावा किया कि फॉरेंसिक जांच के अनुसार पहली तीन गोलियां कुछ दूरी से चलाई गई थीं, जबकि बाद की दो गोलियां बेहद नजदीक से मारी गईं. उनका कहना है कि वाहन के अंदर चली गोली से शरीर के अंदरूनी हिस्से की महत्वपूर्ण नस फट गई, जिसके कारण भरत तिवारी की मौत हुई.
संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, फेसबुक लाइव वीडियो और पुलिस अधिकारियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) इस पूरे मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं. उनके अनुसार एनकाउंटर से पहले और बाद में पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस मुख्यालय के बीच हुई बातचीत की सीडीआर भी जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध है. उन्होंने दावा किया कि इन सभी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अदालत में यह साबित किया जा सकता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है और इसमें कई पुलिसकर्मियों की मिलीभगत थी.