/हत्यारोपी SDPO राजेश शर्मा को अभी घर बैठाना चाहिए, पता नहीं अब मद्य निषेध विभाग में क्या फर्जीवाड़ा कर जाए: मंत्री मदन सहनी

जवाब- अभी हम लोगों ने अखबार में देखा है कि उनकी पोस्टिंग मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर की गई है. जिस तरह से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस एनकाउंटर को लेकर हंगामा हुआ और इसके लिए आयोग का गठन कर जांच भी शुरू हो गई है, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि तत्काल इन लोगों को कोई जगह (पोस्टिंग) मिलनी चाहिए थी. वैसे यह मुख्यमंत्री जी और सरकार का निर्णय है, वही लोग विशेष बता सकते हैं कि किस आधार पर यह पोस्टिंग की गई है.