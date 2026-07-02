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हत्यारोपी SDPO राजेश शर्मा को अभी घर बैठाना चाहिए, पता नहीं अब मद्य निषेध विभाग में क्या फर्जीवाड़ा कर जाए: मंत्री मदन सहनी

भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर मंत्री मदन सहनी ने जी न्यूज बिहार-झारखंड पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी के कहने पर हत्या के आरोपी SDPO राजेश शर्मा की पोस्टिंग हुई है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 02, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:38 AM IST
हत्यारोपी SDPO राजेश शर्मा को अभी घर बैठाना चाहिए, पता नहीं अब मद्य निषेध विभाग में क्या फर्जीवाड़ा कर जाए: मंत्री मदन सहनी
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर केस (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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