/हत्यारोपी SDPO राजेश शर्मा को अभी घर बैठाना चाहिए, पता नहीं अब मद्य निषेध विभाग में क्या फर्जीवाड़ा कर जाए: मंत्री मदन सहनी

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भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा की मद्य निषेध विभाग में डीएसपी पद पर पोस्टिंग को लेकर मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है. जी बिहार-झारखंड से बातचीत में मदन सहनी ने कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हत्या के आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा की पोस्टिंग हुई है. मदन सहनी ने कहा कि यह उनका अधिकार है और इसके लिए मुझसे राय लेने की उनको जरूरत नहीं है. मदन सहनी ने कहा कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है.
आइए जानते हैं कि मदन सहनी ने जी बिहार-झारखंड के सवालों के क्या जवाब दिए-
सवाल- भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में तमाम आरोप-प्रत्यारोप और राजनीति के बीच, आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई पोस्टिंग दे दी गई है. आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जांच निष्पक्ष तौर पर नहीं हो रही है या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है?
जवाब- अभी हम लोगों ने अखबार में देखा है कि उनकी पोस्टिंग मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर की गई है. जिस तरह से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस एनकाउंटर को लेकर हंगामा हुआ और इसके लिए आयोग का गठन कर जांच भी शुरू हो गई है, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि तत्काल इन लोगों को कोई जगह (पोस्टिंग) मिलनी चाहिए थी. वैसे यह मुख्यमंत्री जी और सरकार का निर्णय है, वही लोग विशेष बता सकते हैं कि किस आधार पर यह पोस्टिंग की गई है.
सवाल- ऐसे आदेश सामने आने पर यह साफ होता है कि क्या वाकई दाल में कुछ काला है? विपक्ष भी इसे लेकर सवाल उठा रहा है?
जवाब- विपक्ष क्या कह रहा है, यह मैं नहीं जानता. मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि हमारे विभाग में उनकी पोस्टिंग हुई है. जो व्यक्ति इस घटना (एनकाउंटर) को लेकर इतना ज्यादा चर्चित हो गए हैं, जहां आरोप है कि एनकाउंटर सही नहीं हुआ. ऐसे में कायदे से तो उन्हें अभी घर बैठाना चाहिए था. चाहे कोई छोटी जगह हो या बड़ी जगह, उनकी कहीं पोस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए थी. लेकिन हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते.
सवाल- एनकाउंटर के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी और इतनी जल्दी पोस्टिंग कर देना, क्या आपको भी लगता है कि यह निर्णय गलत है?
जवाब- मैं तो कह ही रहा हूं कि उन्हें अभी घर बैठाना चाहिए था. ऐसे ही कहीं भी पोस्टिंग कर देना उचित नहीं है.
सवाल- आपके ही विभाग में उनकी पोस्टिंग हो गई है, तो अब इस पूरे मामले को कैसे डील किया जाएगा? क्या नया सिनेरियो देखने को मिलेगा
जवाब- हम लोग तो लोगों से अपील ही करेंगे कि बिहार में नशाबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है. विभाग के लोग पहले से भी हैं और हम चाहते हैं कि लोग इसे मानें. अब ऐसे लोगों की पोस्टिंग हुई है, न जाने फिर यहां आकर क्या फर्जी काम कर देंगे.
सवाल- लेकिन इस पोस्टिंग को लेकर क्या आपकी सीएम (मुख्यमंत्री) से कोई बातचीत हो पाई है?
जवाब- इस संबंध में किसी भी मंत्री से कोई बातचीत नहीं होती है. मुझसे क्या, किसी से भी नहीं होती. यह मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है.
सवाल- बिना किसी बातचीत के आपके विभाग में पोस्टिंग हो गई है. ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी?
जवाब- हमारे विभाग में पोस्टिंग हुई है. वे आकर पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद हमारे साथ काम करेंगे. हम उनके काम की समीक्षा कर सकते हैं, उन्हें निर्देश दे सकते हैं. लेकिन जहां तक पोस्टिंग का सवाल है, वह मुख्यमंत्री जी के स्तर से होती है, उसमें हमसे पूछने या विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है. मुख्यमंत्री इसके लिए स्वतंत्र हैं.