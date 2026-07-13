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भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: 'सरेंडर के बाद 50 मीटर दूर ले जाकर मारी गोली', न्यायिक आयोग के सामने गवाह का बड़ा दावा

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामला में न्यायिक आयोग के सामने गवाह ने बड़ा दावा किया है. गवाह सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसे घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर ले जाकर गोली मार दी गई.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:29 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: 'सरेंडर के बाद 50 मीटर दूर ले जाकर मारी गोली', न्यायिक आयोग के सामने गवाह का बड़ा दावा
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर मामला (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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