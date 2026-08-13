/भरत तिवारी एनकाउंटर: परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देगी बिहार सरकार, सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान

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भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने आज (13 अगस्त, 2026) बड़ी घोषणा की है. सीएम ने कहा है कि भरत तिवारी के एक परिजन को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाएगी. सीएम सम्राट ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है. बता दें कि भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून, 2026 को हुआ था. मामले में गठित जांच आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है.
सीएम ने लिखा- 'सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा- न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी.'
न्यायिक जाँच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 13, 2026
जानें क्या है पूरा मामला?
17 जून, 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि भरत तिवारी ने अवैध हथियार से पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसके जवाब में उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. हालांकि, उनके परिवार और कुछ ग्रामीणों ने इस दावे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह एक कथित एनकाउंटर था. इसे लेकर बिहार में राजनीति भी अपने चरम पर रही.
सीएम सम्राट ने 24 जुलाई, 2026 को भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात भी थी. इस दौरान सीएम ने परिजनों की बात सुनी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी दिया. सीएम सम्राट ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी थी. उन्होंने लिखा था- 'स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा'. सीएम से मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी, बहन रूबी तिवारी और भाभी सुमन देवी मौजूद थी. बता दें कि इस इनकाउंटर के दौरान गोली चलाने वाले STF जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी थी. जगदीशपुर के SDM को भी हटा दिया गया है. आगे की जांच जारी है.