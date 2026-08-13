/भरत तिवारी एनकाउंटर: परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देगी बिहार सरकार, सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान

सीएम सम्राट ने 24 जुलाई, 2026 को भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात भी थी. इस दौरान सीएम ने परिजनों की बात सुनी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी दिया. सीएम सम्राट ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी थी. उन्होंने लिखा था- 'स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा'. सीएम से मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी, बहन रूबी तिवारी और भाभी सुमन देवी मौजूद थी. बता दें कि इस इनकाउंटर के दौरान गोली चलाने वाले STF जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी थी. जगदीशपुर के SDM को भी हटा दिया गया है. आगे की जांच जारी है.