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भरत तिवारी एनकाउंटर: पीड़ित परिवार से मिले दीपांकर भट्टाचार्य, बहन ने रो-रोकर सुनाई पूरी दास्तां

Bharat Tiwari Encounter: बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी अपने कई शीर्ष नेताओं के साथ भरत भूषण तिवारी के घर बिलौटी पहुंचे थे. उन्होंने उनकी माता और पूरे परिवार से मुलाकात की.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:51 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर: पीड़ित परिवार से मिले दीपांकर भट्टाचार्य, बहन ने रो-रोकर सुनाई पूरी दास्तां
Image Credit: (Z News) बिलौटी में बोले दीपांकर भट्टाचार्य- बिहार में कानून का राज खत्मSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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