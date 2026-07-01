/भरत तिवारी एनकाउंटर: पीड़ित परिवार से मिले दीपांकर भट्टाचार्य, बहन ने रो-रोकर सुनाई पूरी दास्तां

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भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद से ही उसके घर पर हर राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी-अपनी सहानुभूति दिखाने में लगे हुए थे. वहीं, 1 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी अपने कई शीर्ष नेताओं के साथ भरत भूषण तिवारी के घर बिलौटी पहुंचे थे. उन्होंने उनकी माता और पूरे परिवार से मुलाकात की और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा कि बिहार में अब कानून का राज नहीं पुलिस का राज चल रहा है. दीपांकर भट्टाचार्य ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार सरकार के खिलाफ खासा नाराजगी दिखाई है. भरत भूषण तिवारी की बहन ने भी पूरे घटनाक्रम से दीपांकर भट्टाचार्य के साथ पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को अवगत कराया है.
पूरा मामला, जानिए
17 जून, 2026 को भोजपुर के भरत भूषण तिवारी को पुलिस हिरासत में लेने पहुंची थी. इसके बाद चले लंबे ड्रामे और सोशल मीडिया लाइव के बीच आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने भरत तिवारी पर गोलियां चला दी. हाल ही में आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, भरत तिवारी के शरीर में 5 गोलियां धंसी थी. वे सभी कमर से नीचे जांघों और पैरों में मारी गई थी.
वहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच टीम गठित की. जिसके अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को बनाया गया है. जिन्होंने हाल ही में बिलौटी गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी.