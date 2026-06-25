Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज, बिलौटी पहुंचे रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा, मां ने सुनाया अपना दुखड़ा

भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज, बिलौटी पहुंचे रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा, मां ने सुनाया अपना दुखड़ा

Bharat Tiwari Encounter: मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जांच टीम से दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की. उन्होंने जांच टीम से कहा कि आप लिख कर दीजिए की हम न्याय करेंगे. बुधवार (24 जून) को भोजपुर के SP राज ने भी भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की थी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:05 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज, बिलौटी पहुंचे रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा, मां ने सुनाया अपना दुखड़ा
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी! वीकली चलेगी छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस
Chhapra Anand Vihar Express41 min ago
2
Emergency1 hr ago
3
Emergency1 hr ago
4
Begusarai gang rape case2 hrs ago
5
khan sir2 hrs ago