/भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज, बिलौटी पहुंचे रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा, मां ने सुनाया अपना दुखड़ा

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Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच अब न्यायिक जांच शुरू हो गई है. इस एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य विधि आयोग की टीम आज (गुरुवार, 25 जून) शाहपुर पहुंची. इस टीम का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं. रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा के साथ DIG सत्य प्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया और SP राज समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे. मृतक के परिजन से मुलाकात करके रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा ने उनकी बातें सुनीं और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया.
इस दौरान मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जांच टीम से दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की. उन्होंने जांच टीम से कहा कि आप लिख कर दीजिए की हम न्याय करेंगे. आशा देवी ने बताया कि हमने तो जज साहब से फांसी की मांग की है. इसमें जिसका जिसका हाथ है, उसे फांसी दी जाए. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी को मरवाने में जिनका हाथ था, वो एसडीएम आए हुए थे और वहां खड़े थे. उन्होंने बताया कि हमने मांग की है कि जिसने मेरे बेटे को मरवाया और जिस एसटीएफ के जवान ने उसे मारा उसे भी फांसी होनी चाहिए. इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है.
मृतक भरत तिवारी के भाई ने भरत का मोबाइल फोन वापस दिलाने की मांग उठाई. उनका कहना था कि मोबाइल फिलहाल पुलिस के कब्जे में है. न्यायमूर्ति सिन्हा ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उधर, परिवार में मिलने के बाद जांच टीम एनकाउंटर स्थल पर पहुंची और हर बिंदु पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की. जांच टीम के बिलौटी पहुंचने से वहां के लोगों में विश्वास और न्याय की आस जगी है. बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से भोजपुर पुलिस को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को बिलौटी गांव में हुई महापंचायत के दौरान भी लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला.
वहीं, विवाद तूल पकड़ते देख भोजपुर के SP राज एनकाउंटर के 8 दिन बाद भरत तिवारी के घर पहुंचे. उन्होंने करीब एक घंटे तक परिवार से बातचीत की. SP ने परिजनों से कहा कि वे कोई सफाई देने नहीं आए हैं, बल्कि परिवार की पीड़ा सुनने आए हैं. एसपी श्री राज ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग देने की बात भी कही गई.