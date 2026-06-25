/भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज, बिलौटी पहुंचे रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा, मां ने सुनाया अपना दुखड़ा

मृतक भरत तिवारी के भाई ने भरत का मोबाइल फोन वापस दिलाने की मांग उठाई. उनका कहना था कि मोबाइल फिलहाल पुलिस के कब्जे में है. न्यायमूर्ति सिन्हा ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उधर, परिवार में मिलने के बाद जांच टीम एनकाउंटर स्थल पर पहुंची और हर बिंदु पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की. जांच टीम के बिलौटी पहुंचने से वहां के लोगों में विश्वास और न्याय की आस जगी है. बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से भोजपुर पुलिस को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को बिलौटी गांव में हुई महापंचायत के दौरान भी लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला.