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भरत तिवारी एनकाउंटर: महापंचायत ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, पूरी न होने पर बिहार बंद और विधानसभा घेराव की चेतावनी

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में रोष अब राज्य की सीमाओं के पार जा पहुंचा है. बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत में शिरकत की और सरकार से अपनी मांगें रखीं.

Written ByPrashant JhaEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 24, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:26 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर: महापंचायत ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, पूरी न होने पर बिहार बंद और विधानसभा घेराव की चेतावनी
Image Credit: बिलौटी गांव में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के विरोध में बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया गया. (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Prashant Jha

Prashant Jha

प्रिंट की पत्रकारिता से टीवी की पत्रकारिता में आए प्रशांत झा वर्तमान में जी न्यूज में पत्रकार हैं. माया पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले प्रशांत झा वर्ष 2000 में ANI के साथ टीवी पत्रकारिता में आए. नेपाल में राजा बिरेंद्र की हत्या की रिपोर्टिंग, किडनी रैकेटियर डॉ. अमित की नेपाल के चितवन से गिरफ्तारी के साथ ही नेपाल में राजशाही के अंत और डेमोक्रेसी की शुरुआत के गवाह के साथ ही अभी 2024 में बिहार में NEET परीक्षा पेपर लीक का खुलासा किया. ग्राउंड रिपोर्टिंग  के लिए प्रशांत झा जाने जाते हैं. लालू यादव के शासन काल में बन्दर के हाथ में बिहार - की रिपोर्टिंग को लेकर सम्मानित भी हुए हैं. मगध विश्वविद्यालय के AN COLLEGE से अर्थशास्त्र में MA प्रशांत झा बिहार की पत्रकारिता में पिछले 35 साल से सक्रिय हैं.

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