/भरत तिवारी एनकाउंटर: महापंचायत ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, पूरी न होने पर बिहार बंद और विधानसभा घेराव की चेतावनी

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भोजपुर जिले के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ आ गया है. भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. आज शाहपुर बिलौटी गांव में भरत तिवारी को लेकर शोकसभा सह महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तीन डिमांड रखी गई. सबसे पहला, भरत तिवारी को शहीद का सम्मान दिया जाए. दूसरा, भोजपुर के एसपी का तबादला किया जाए और तीसरा जगदीशपुर के एसडीएम को सस्पेंड और गिरफ्तारी के साथ आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की जाए. इस फैसले को अमल में लाने के लिए महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. महापंचायत का कहना है कि ये मांगें पूरी नहीं हुईं तो भोजपुर के साथ बिहार बंद का आयोजन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव भी होगा.
भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर का यह मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी लोग खुलकर इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं. इस बढ़ते जनसमर्थन के बीच भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 24 जून को सर्वसमाज ने एक महापंचायत बुलाई, जिसमें कांग्रेस के बक्सर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ करणी सेना के अध्यक्ष भी शामिल हुए. महापंचायत ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराएं. इसके साथ ही मामले में आरोपी बनाए गए सभी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी करते हुए 6 महीने में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं.
महापंचायत में बिहार और यूपी से हजारों लोग शामिल हुए और आसपास की 36 जातियों के लोगों के साथ प्रबुद्ध वर्ग भी शामिल हुए. इस आयोजन को एक अहम सामाजिक पहल के रूप में देखा गया. महापंचायत का आयोजन बिलौटी गांव के प्राचीन कुंडवा स्थित शिव मंदिर परिसर में किया गया था. आयोजन को लेकर लोगों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य भरत तिवारी मामले में त्वरित और निष्पक्ष न्याय के साथ उन्हें शहीद का दर्जा देने के लिए आवाज बुलंद करना है.
आयोजकों ने बताया कि इस महापंचायत के जरिए सरकार को चेतावनी देनी है, ताकि भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलने में लेटलतीफी ना हो. बता दें कि 17 जून को कथित एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग लगातार उठ रही है.
आज के इस महापंचायत में सिर्फ विरोध ही नहीं, बल्कि आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया और सरकार से कहा गया कि अविलंब आरोपी पुलिसवालों की गिरफ्तारी हो अन्यथा भोजपुर बंद और विधानसभा का घेराव किया जाएगा. पंचायत में कहा गया कि भरत चाहता था कि जवाइनिया गांव में कटाव प्रभावित बिलौटी में बस रहे लोगों की जमीन को मिट्टी भरकर ऊंचा कराया जाए और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. पंचायत ने सरकार को अविलंब इसे पूरा करने और बिलौटी गांव का नाम भरत तिवारी के नाम पर करने का प्रस्ताव भी पास किया.