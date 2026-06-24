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भरत तिवारी के गांव बिलौटी में आयोजित हुई महापंचायत, प्रशांत किशोर भी हुए शामिल

Bhojpur Mahapanchayat: भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आज बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जन सुराज के संस्थापत प्रशांत किशोर और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी भी शामिल हुए. पीके ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो महापंचायत में आज जितनी भीड़ यहां जुटी है, इससे ज्यादा भीड़ सम्राट के आवास के बाहर जुटेगी और आंदोलन होगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:43 PM IST
भरत तिवारी के गांव बिलौटी में आयोजित हुई महापंचायत, प्रशांत किशोर भी हुए शामिल
Image Credit: ANI

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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