राज्य चुनें
Bilauti Mahapanchayat: भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मृतक भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज (बुधवार, 24 जून) उनके पैतृक गांव बिलौटी में एक महापंचायत का आयोजन हुआ. कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महापंचायत आयोजित हुई. इसमें बड़ी भारी संख्या लोग शामिल हुए. बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से भी लोग आए. सुबह से ही महापंचायत में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है. गांव और आसपास के इलाकों में भरत तिवारी के पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं, जबकि कई लोग तिरंगा लेकर और नारेबाजी करते पहुंच रहे हैं.
इस महापंचायत में जन सुराज के संस्थापत प्रशांत किशोर और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी भी शामिल हुए. प्रशांत किशोर ने कहा कि भरत भूषण तिवारी को न्याय तभी मिलेगा, जब पटना में बैठकर उनकी हत्या का आदेश देने वालों पर कार्रवाई होगी. पीके ने कहा कि इस राज्य के मुखिया को बताना होगा कि जब वे यह बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो पुलिस को बंदूक दिखा रहा है. उन्होंने कहा था कि हमारी पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा सकता है. वो ये समझते हैं कि पुलिस का काम है गोली चलाना, पुलिसिंग का यह काम नहीं है.
पीके ने कहा कि क्या वह गृह मंत्री की भूमिका की भी जांच करेगी? चार कांस्टेबलों को निलंबित करना काफी नहीं है. गृह मंत्री, पटना से 'शूट-टू-किल' का आदेश देने वाले STF अधिकारी और उस आदेश पर दस्तखत करने वाले मजिस्ट्रेट की भूमिका की भी जांच हो. उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो महापंचायत में आज जितनी भीड़ यहां जुटी है, इससे ज्यादा भीड़ सम्राट के आवास के बाहर जुटेगी और आंदोलन होगा.
मुन्ना तिवारी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए बिहार पुलिस और सम्राट सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी मर्जी से इस महापंचायत में शामिल हो रहा है, किसी को खास तौर पर नहीं बुलाया गया है, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.
कांग्रेस नेता ने भरत तिवारी के परिजन को एक करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए.