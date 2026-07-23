/भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, घटना के सभी CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं

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पटना: चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही, कोर्ट ने 17 जून, 2026 को हुए एनकाउंटर से जुड़े सभी डिजिटल व डॉक्यूमेंट्री साक्ष्यों को सख्ती से सुरक्षित रखने को कहा है.
मामले की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता वर्षा सिंह ने सुनवाई के बाद बताया कि कोर्ट ने हमारी रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए घटना से जुड़े हर एक साक्ष्य को बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सुरक्षित रखे जाने वाले दस्तावेजों व साक्ष्यों में शामिल हैं-
1. घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, घटना की वीडियोग्राफी और पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरा फुटेज
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीज़र रिपोर्ट (जब्ती सूची) तथा घटना से संबंधित सभी प्रकार के प्राथमिक व दस्तावेजी रिकॉर्ड
अधिवक्ता वर्षा सिंह ने कहा, 'ऐसे मामलों में सच का सामने आना डिजिटल, पुलिस और मेडिकल रिकॉर्ड्स पर ही निर्भर करता है. कोर्ट का यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो. हालांकि, यह अभी अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन न्याय की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है.'
आगे क्या होगा?
राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अगले 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट में अपना पक्ष और काउंटर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. पटना हाई कोर्ट अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त, 2026 को करेगा.
पीड़ित परिवार की कानूनी लड़ाई हुई मजबूत
17 जून, 2026 को हुए इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अधिवक्ताओं की टीम पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रही है. हाई कोर्ट की ओर से रिकॉर्ड्स को सील व सुरक्षित करने के आदेश के बाद मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.