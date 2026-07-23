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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, घटना के सभी CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं

ऐसे मामलों में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका रहती है. शायद इसलिए पटना हाई कोर्ट की ओर से सख्ती दिखाते हुए सभी डिजिटल और एलीमेंट्री सबूतों की सुरक्षा को लेकर सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 23, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:03 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, घटना के सभी CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर केस (AI Image)

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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