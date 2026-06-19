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भरत तिवारी एनकाउंटर: ग्राउंड जीरो पर पहुंची जी मीडिया की टीम, जानें आत्मसमर्पण से एनकाउंटर तक की कहानी

Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर के बिलौटी गांव में जो कुछ भी हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह पुलिस की ज्यादती थी. लोगों की जुबां पर एक ही सवाल तैर रहा है कि अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो फिर उन्हें गोली क्यों मारी गई थी?

Written BySunny KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 19, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:53 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर: ग्राउंड जीरो पर पहुंची जी मीडिया की टीम, जानें आत्मसमर्पण से एनकाउंटर तक की कहानी
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर (File Photo)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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