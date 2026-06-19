/भरत तिवारी एनकाउंटर: ग्राउंड जीरो पर पहुंची जी मीडिया की टीम, जानें आत्मसमर्पण से एनकाउंटर तक की कहानी

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Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था. वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह के 9:00 बजे का समय रहा होगा, जब वह यहां पहुंचे थे और फेसबुक लाइव के जरिए यहां की समस्याओं को बता रहे थे. उसी दरम्यान उनका पीछा करते हुए पुलिस भी वहां पहुंची और उन्होंने अपनी मांग को रखा. पुलिस ने कहा कि उनकी मांग मानी जाएगी. इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया था. बंदूक फेंका तब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जहां वो खड़े थे, उस जगह से 30 से 40 मीटर दूर उनका एनकाउंटर हुआ.
प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, उस समय तीन गोलियां चलाई गई थीं, जो उनके पैर में लगी थीं. उसके बाद प्रशासन दूसरे रास्ते से उन्हें वहां से ले जाती है. जब यह घटना घटी, उस समय आसपास के घरवालों को पुलिस ने दूर हटा दिया था. पुलिस और भरत तिवारी के बीच जो संवाद हो रहा था स्पष्ट तौर पर उन लोगों ने देखा और सुना.
वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग की गई थी. भरत तिवारी के बंदूक में एक ही गोली मौजूद थी, जिसे हवाई फायरिंग कर उसने खत्म कर दिया था और उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया था. फिर बाद में पांच गोली लगने की बात कहां से आ रही है. उनके पेट में गोली कैसे लगी यह प्रशासन के लोग बताएं.