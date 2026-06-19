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'SDM और DSP ने साजिश रचकर कराया मर्डर', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मां और भाभी का बड़ा दावा

Bhojpur Encounter: भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि 16 जून के वीडियो में सुबह-सुबह पुलिस घर पहुंची थी, उसे गिरफ्तार करना चाहती थी उसे मारना चाहती थी, घर को पुलिस ने घेर लिया था. इसके बाद भरत तिवारी प्रशासन को वहां से भागते नजर आया. बहस के बाद प्रशासन के लोग उस दिन वहां से चले गए.

Written BySunny KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:01 PM IST
'SDM और DSP ने साजिश रचकर कराया मर्डर', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मां और भाभी का बड़ा दावा
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मां और भाभी का बड़ा दावा (File Photo)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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