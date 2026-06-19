राज्य चुनें
भोजपुर एनकाउंटर मामले में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने घटना की मुख्य वजह स्थानीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के उजागर को बताया है. उन्होंने कहा कि यहां के एसडीएम से भरत तिवारी की बहस हुई थी और उसी को लेकर एसडीएम नाराज थे. भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि उसके बाद एसडीएम ने डीएसपी से कहकर रात में हमारे घर पर पुलिस भेजा. सरकारी व्यवस्था के खिलाफ भरत कई बार ज्ञापन सौंपा. लोगों को लेकर एसडीएम कार्यालय गया, उसके बावजूद भी मांगे नहीं पूरी होने के बाद उसने हथियार उठाया. वह किसी को मारना नहीं चाहता था, बस वह चाहता था कि जमीनी स्तर पर काम हो.
भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि 16 जून के वीडियो में सुबह-सुबह पुलिस घर पहुंची थी, उसे गिरफ्तार करना चाहती थी उसे मारना चाहती थी, घर को पुलिस ने घेर लिया था. इसके बाद भरत तिवारी प्रशासन को वहां से भागते नजर आया. बहस के बाद प्रशासन के लोग उस दिन वहां से चले गए. उसने छत से एक फायरिंग की थी, जो पुलिस की ओर नहीं, बल्कि हवाई फायरिंग थी सिर्फ डराने के लिए. उसके बाद वह उस जगह पर पहुंचा, जहां के लिए वह लगातार आवाज उठा रहा था.
आशा देवी ने कहा कि हम लोगों के सामने पुलिस ने भरत का एनकाउंटर किया, उसे गोली मारी गई, उसे जहर दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई. हमारी यही मांग है कि जिन-जिन लोगों ने उसे मारा है उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि शाहपुर थाना अध्यक्ष के अलावा एक सैफ का जवान भी इस घटना में मौजूद था, जिसे यहां से भरत तिवारी को चैलेंज किया था कि वह किसी भी परिस्थिति में उसे मारेगा. साथी हम लोगों को धमकी भी मिली है कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा.
वहीं, भरत तिवारी की भाभी ने कहा कि जिस दिन उनका एनकाउंटर हुआ, उस दिन उनके पिता को पुलिस थाना बुलाई थी और कई घंटे तक उन्हें जेल में बंद रखा गया था. इसके बाद शाम में हम लोग वहां पहुंचे, तो उनसे मुलाकात नहीं कराई गई, बल्कि अभद्र व्यवहार किया गया.