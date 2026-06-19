भोजपुर एनकाउंटर मामले में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने घटना की मुख्य वजह स्थानीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के उजागर को बताया है. उन्होंने कहा कि यहां के एसडीएम से भरत तिवारी की बहस हुई थी और उसी को लेकर एसडीएम नाराज थे. भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि उसके बाद एसडीएम ने डीएसपी से कहकर रात में हमारे घर पर पुलिस भेजा. सरकारी व्यवस्था के खिलाफ भरत कई बार ज्ञापन सौंपा. लोगों को लेकर एसडीएम कार्यालय गया, उसके बावजूद भी मांगे नहीं पूरी होने के बाद उसने हथियार उठाया. वह किसी को मारना नहीं चाहता था, बस वह चाहता था कि जमीनी स्तर पर काम हो.