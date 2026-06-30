/भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम आज, भोजपुर के बिलौटी गांव में चल रही ब्रह्मभोज की तैयारी

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भोजपुर जिले के शाहपुर पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले बिलौटी गांव में एक कथित मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद, आज (30 जून, 2026) उनका श्राद्धकर्म और ब्रह्मभोज हो रहा है. इस मौके के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. लोगों के बड़ी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए, मेहमानों के बैठने और खाने-पीने के सही इंतजाम के लिए स्थानीय स्तर पर खास व्यवस्था की गई है. खाना बनाने के लिए बड़ी मात्रा में LPG सिलेंडर और कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सब कुछ समय पर तैयार हो सके.
स्थानीय लोग श्राद्ध समारोह के सुचारु आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर दिखे. पीने के पानी की कोई कमी न हो, इसके लिए पानी के टैंकर और बोतलबंद पानी सहित पर्याप्त इंतजाम किए गए. श्रद्धांजलि सभा के लिए भरत तिवारी के घर के पास एक टेंट लगाया गया है. मौसम को ध्यान में रखते हुए, वॉटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं ताकि बारिश होने पर भी लोगों को कोई परेशानी न हो. भरत तिवारी के परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदारों और स्थानीय समाजसेवियों के साथ मिलकर तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. परिवार का कहना है कि वे इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना चाहते हैं. उन्हें श्राद्ध और ब्रह्मभोज (धार्मिक भोज) के लिए कई जगहों से मदद भी मिली है.
उनके परिवार वालों ने नम आखों से श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया है. भरत तिवारी की हत्या उनके गांव बिलौटी में एक पुलिस मुठभेड़ में हुई थी. इस बीच, उनके भाई चंदन तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया. भरत तिवारी की मूर्ति बनाने पर लगी रोक के बारे में बात करते हुए चंदन तिवारी ने पूछा कि इस कदम को क्यों रोका गया, जबकि मूर्ति बनाना लोगों की मांग थी. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं देता है, तो वे खुद ही इसे बनाने का काम करेंगे.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह