/भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम आज, भोजपुर के बिलौटी गांव में चल रही ब्रह्मभोज की तैयारी

स्थानीय लोग श्राद्ध समारोह के सुचारु आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर दिखे. पीने के पानी की कोई कमी न हो, इसके लिए पानी के टैंकर और बोतलबंद पानी सहित पर्याप्त इंतजाम किए गए. श्रद्धांजलि सभा के लिए भरत तिवारी के घर के पास एक टेंट लगाया गया है. मौसम को ध्यान में रखते हुए, वॉटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं ताकि बारिश होने पर भी लोगों को कोई परेशानी न हो. भरत तिवारी के परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदारों और स्थानीय समाजसेवियों के साथ मिलकर तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. परिवार का कहना है कि वे इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना चाहते हैं. उन्हें श्राद्ध और ब्रह्मभोज (धार्मिक भोज) के लिए कई जगहों से मदद भी मिली है.