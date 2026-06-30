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भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम आज, भोजपुर के बिलौटी गांव में चल रही ब्रह्मभोज की तैयारी

भोजपुर जिले के शाहपुर पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले बिलौटी गांव में एक कथित मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद, आज (30 जून, 2026) उनका श्राद्धकर्म और ब्रह्मभोज हो रहा है. इस मौके के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:11 PM IST
भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम आज, भोजपुर के बिलौटी गांव में चल रही ब्रह्मभोज की तैयारी
Image Credit: भरत तिवारी का श्राद्ध कार्यक्रम आजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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