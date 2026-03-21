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चाची से अवैध संबंध के शक में भतीजे की आंख में मारी गोली, चाचा ने साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

Bhojpur Crime News: भोजपुर में एक 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताय जा रहा है कि युवक का अपने पड़ोस की चाची से अवैध संबंध था, जिसके चलते चाचा ने उसकी हत्या कर दी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:01 PM IST

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भोजपुर में युवक की गोली मारकर हत्या
भोजपुर में युवक की गोली मारकर हत्या

Bhojpur News: भोजपुर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंध को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मामला गिधा थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव का है. यहां 21 मार्च, 2026 दिन शनिवार 24 वर्षीय रवि कुमार अपने घर से बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहा था, इस दौरान उसके बगल के ही रिश्ते में चाचा लगने वाले सरोज कुमार और कुछ नामजद बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. जिसमें रवि कुमार के आंख में एक गोली लग गई. 

गोली लगने के बाद परिजन रवि कुमार को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ला रहे थे. इसी दौरान रास्ते में ही रवि कुमार ने दम तोड़ दिया. वहीं, रवि कुमार के भाई ने बताया कि उसके बगल के ही रिश्ते में चाचा लगने वाले सरोज कुमार अपनी पत्नी के साथ रवि कुमार के अवैध संबंध को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है. 

उसने बताया कि कुछ दिन पहले मोबाइल पर मैसेज करने को लेकर मारपीट हुई थी. उसके बाद सरोज कुमार ने उसे धमकी दिया था कि गोली मार देंगे और आज उसने हथियार बंद नामजद बदमाशों के साथ पहुंचकर रवि कुमार को मौत के घाट उतार दिया. 

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई और नामजद बदमाशों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले पर तत्काल कुछ भी कहने से इनकार किया है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. जबकि, पुलिस लगातार ज्ञानपुर गांव में कैंप कर रही है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह

यह भी पढ़ें: Vaishali News: पीपा पुल से गंगा में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत, मौके पर भारी तनाव

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