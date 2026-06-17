/Bhojpur News: पुलिसवालों पर पिस्तौल ताने युवक का वीडियो वायरल, दीमागी रूप से बीमार है आरोपी! जांच जारी

Bhojpur Viral Video: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक सरेआम पुलिसकर्मियों के सामने पिस्तौल ताने हुए और उन्हें धमकी देते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में युवक न केवल पुलिस को चुनौती दे रहा है, बल्कि फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलते हुए खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है. वह पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि पुलिस रिश्वत लेकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है. यह पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का है. वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान भरत तिवारी के रूप में हुई है. इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच हड़कंप मच गया. खुलेआम कानून को चुनौती देने और पुलिस को धमकाने की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.