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Bhojpur News: पुलिसवालों पर पिस्तौल ताने युवक का वीडियो वायरल, दीमागी रूप से बीमार है आरोपी! जांच जारी

Bhojpur Crime News: एक युवक का पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल ताने हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. प्रारंभिक छानबीन और पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी भरत तिवारी की दिमागी हालत पिछले दो-तीन वर्षों से ठीक नहीं है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:44 AM IST
Bhojpur News: पुलिसवालों पर पिस्तौल ताने युवक का वीडियो वायरल, दीमागी रूप से बीमार है आरोपी! जांच जारी
Image Credit: पुलिसवालों पर पिस्तौल ताने युवक का वीडियो वायरल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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