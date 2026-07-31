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भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: पुलिस ने गोली चलाने वाले STF अधिकारी को किया गिरफ्तार

भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले STF अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी. परिवार का पुलिस पर आरोप है कि उसने सरेंडर करने की कोशिश की थी, फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Jul 31, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:19 PM IST
भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: पुलिस ने गोली चलाने वाले STF अधिकारी को किया गिरफ्तार
Image Credit: भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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