/भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: पुलिस ने गोली चलाने वाले STF अधिकारी को किया गिरफ्तार

17 जून को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत

ज्ञात हो कि भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी. पुलिस के बयान के अनुसार, भरत के पास हथियार था और उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. इसमें भरत तिवारी की मौत हो गई. भरत के परिवार ने पुलिस के बयान पर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि उसने सरेंडर करने की कोशिश की थी, फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी. परिवार का आरोप है कि एनकाउंटर बनावटी था और भरत की जानबूझकर हत्या की गई थी. अभी भरत तिवारी की मौत के मामले में न्यायिक जांच भी चल रही है.