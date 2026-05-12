Bhojpur-Buxar MLC By-Election: वोटिंग के बीच मजिस्ट्रेट से ही ID कार्ड मांगने लगे राजद प्रत्याशी सोनू राय, आरा में भारी हंगामा

Bihar MLC ByPoll: भोजपुर-बक्सर विधान परिषद (MLC) उपचुनाव के दौरान आरा के कृषि भवन मतदान केंद्र पर भारी हंगामा देखने को मिला. राजद उम्मीदवार सोनू राय और ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई.
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Bhojpur Buxar MLC by Election: भोजपुर-बक्सर एमएलसी उपचुनाव को लेकर 12 मई, 2026 दिन मंगलवार की सुबह से ही आरा और बक्सर में मतदान किया जा रहा है. ऐसे में एक बड़ी घटना आरा के कृषि भवन मतदान केंद्र पर हो गई. राजद उम्मीदवार और पूर्व एमएलसी लाल दास राय के बेटे सोनू राय और ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी (Magistrate) के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. राजद प्रत्याशी मजिस्ट्रेट से ही ID कार्ड मांगने लगे.
दरअसल, राजद उम्मीदवार सोनू राय मतदान केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी से उलझ गए और उनसे उनका आई कार्ड मांगने लगे. राजद प्रत्याशी सोनू राय और मतदान केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. इस बीच राजद उम्मीदवार सोनू राय उग्र हो गए और मौके पर दंडाधिकारी से तीखी नोकझोंक करने लगे. वहीं, हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत करवाया.
हंगामा इतना बढ़ गया कि आखिरकार मतदान केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी को अपना आई कार्ड दिखाना पड़ा तब जाकर मामला शांत हुआ. इस बीच राजद उम्मीदवार ने पक्षपात का भी आरोप लगाया है. स घटना के कारण कुछ देर के लिए केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
रिपोर्ट: मनीष सिंह
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