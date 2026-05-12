भोजपुर-बक्सर MLC सीट पर किसका होगा कब्जा? उपचुनाव में वोटिंग जारी, 14 मई को आएंगे नतीजे

Bhojpur Buxar MLC Seat By-Election 2026: बिहार की भोजपुर-बक्सर विधान परिषद सीट पर आज (मंगलवार, 12 मई) उपचुनाव हो रहा है. इस सीट पर आज सुबह 8.00 बजे से वोटिंग जारी है, जोकि शाम के 4.00 बजे तक चलेगी. वहीं 14 मई को मतगणना होगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा. मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग कराई जा रही है. दोनों जिलों में 14 जोनल दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं और हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है.

जानकारी के लिए बता दें कि उपचुनाव में कुल 6086 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से हो रहा है. इसमें मतदाता बैलेट मतदान पत्र पर अपने चहेते प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न पर मुहर लगाकर उनकी किस्मत लिखेंगे.

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वोटिंग के दौरान आरा सदर प्रखंड कार्यालय में मतदान केंद्र पर महागठबंधन समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. राजद प्रत्याशी सोन कुमार राय के समर्थकों ने दंडाधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया. उनका कहना कि एक राजनीतिक दल का कार्यालय मतदान केंद्र से महज 10 मीटर की दूरी पर चल रहा है, जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है.

बता दें कि राधा चरण सेठ यहां से एमएलसी थे, लेकिन 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वे विधायक बन गए हैं. इस कारण से इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा. जेडीयू ने राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद को मैदान में उतारा है. कन्हैया प्रसाद का मुकाबला राजद के सोनू कुमार राय से माना जा रहा है.

सोनू राय, राजद अध्यक्ष लालू यादव के करीबी लालदास राय के बेटे हैं. जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को एनडीए के सभी दलों का समर्थन हासिल है, जबकि राजद प्रत्याशी सोनू के लिए महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है.