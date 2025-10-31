Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2982563
Zee Bihar JharkhandBH Bhojpur

Bhojpur Double Murder: काम से लौट रहे थे बाप-बेटे, दोनों की गोली मारकर हत्या

Bhojpur Double Murder: आरा में एक काम से घर लौट रहे पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

भोजपुर में पिता-पुत्र की हत्या
भोजपुर में पिता-पुत्र की हत्या

Bhojpur Double Murder: भोजपुर जिले में 31 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार को अचानक एक बड़ी घटना ने सबको सकते में डाल दिया है. घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव की है, जहां पर एक पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

शव को गांव के खेत में फेंक कर फरार हो गए
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रमोद महतो और उसका बेटा प्रियांशु महतो अपने काम से लौट रहे थे. उसी दौरान दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाश दोनों के शव को गांव के खेत में फेंक कर फरार हो गए. 

दोनों का पोस्टमार्टम
इधर, घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया और पुलिस इसकी सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों पिता पुत्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है. दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर FIR, मोकामा की सियासत गर्म

पुलिस घटना छानबीन में जुट गई
फिलहाल, पुलिस घटना छानबीन में जुट गई है. वहीं, राधाचरण शाह ने कर्रवाई की मांग भोजपुर पुलिस से की है. मृतक के परिजन के अनुसार दोनों पिता पुत्र घर से मार्केटिंग के लिए निकले थे. उनके बड़े बेटे की सगाई थी, उसी दौरान घर लौटने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हालांकि, परिजनों ने किसी से दुश्मनी की बात से इन्कार किया है.

यह भी पढ़ें: 'पहले मारी गोली, फिर गाड़ी से कुचला', दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा

रिपोर्ट: मनीष सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Crime Newscrime news

Trending news

bihar chunav 2025
एनडीए और महागठबंधन, किसके घोषणापत्र में आपके लिए क्या है खास, यहां देखिए
Bihar Crime News
Bhojpur Double Murder: काम से लौट रहे थे बाप-बेटे, दोनों की गोली मारकर हत्या
bihar chunav 2025
NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स का मेगा प्लान!
bihar chunav 2025
1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी-रोजगार, तेजस्वी के वादे का NDA ने ऐसे निकाला तोड़
NDA Manifesto
NDA Manifesto: '125 यूनिट बिजली देंगे फ्री', बिहार में NDA का बड़ा वादा
bihar chunav 2025
'सीतामढ़ी में सीतापुरम नाम से नया शहर बसाने का संकल्प', घोषणापत्र में क्या है खास
bihar chunav 2025
4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे, सीतापुरम शहर का निर्माण, NDA का घोषणापत्र जारी
bihar chunav 2025
दानापुर से RJD कैंडिडेट रीतलाल यादव के घर छापेमारी, पत्नी ने लगाया बड़ा आरोप
bihar chunav 2025
दुलालचंद की हत्या के बाद JDU विधायक विजय सिंह निषाद को जान से मारने की मिली धमकी
Dularchand Yadav
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर FIR, मोकामा की सियासत गर्म