Bhojpur Double Murder: काम से लौट रहे थे बाप-बेटे, दोनों की गोली मारकर हत्या

Bhojpur Double Murder: भोजपुर जिले में 31 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार को अचानक एक बड़ी घटना ने सबको सकते में डाल दिया है. घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव की है, जहां पर एक पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

शव को गांव के खेत में फेंक कर फरार हो गए

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रमोद महतो और उसका बेटा प्रियांशु महतो अपने काम से लौट रहे थे. उसी दौरान दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाश दोनों के शव को गांव के खेत में फेंक कर फरार हो गए.

दोनों का पोस्टमार्टम

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया और पुलिस इसकी सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों पिता पुत्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है. दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

पुलिस घटना छानबीन में जुट गई

फिलहाल, पुलिस घटना छानबीन में जुट गई है. वहीं, राधाचरण शाह ने कर्रवाई की मांग भोजपुर पुलिस से की है. मृतक के परिजन के अनुसार दोनों पिता पुत्र घर से मार्केटिंग के लिए निकले थे. उनके बड़े बेटे की सगाई थी, उसी दौरान घर लौटने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हालांकि, परिजनों ने किसी से दुश्मनी की बात से इन्कार किया है.

रिपोर्ट: मनीष सिंह

