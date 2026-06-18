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Bhojpur Encounter: 'सरेंडर के बाद बेटे को गोली मार दी', एनकाउंटर में मारे गए युवक का शव पहुंचते ही गांव में भारी बवाल

भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए भरत भूषण तिवारी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. मृतक के परिजनं ने इस एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी बताया है. ग्रामीणों ने शव को आरा-बक्सर फोरलेन पर रखकर यातायात बाधित कर दिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:22 AM IST
Bhojpur Encounter: 'सरेंडर के बाद बेटे को गोली मार दी', एनकाउंटर में मारे गए युवक का शव पहुंचते ही गांव में भारी बवाल
Image Credit: एनकाउंटर पर सवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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