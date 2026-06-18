Bhojpur Encounter: 'सरेंडर के बाद बेटे को गोली मार दी', एनकाउंटर में मारे गए युवक का शव पहुंचते ही गांव में भारी बवाल

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Bhojpur Encounter Latest News: भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए भरत भूषण तिवारी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. इस एनकाउंटर को लेकर अब क्षेत्र में बवाल देखने को मिल रहा है. मारे गए युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर बताया है. उनका दावा है कि सरेंडर के बाद उसे गोली मारी गई है. पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार (18 जून) की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवक का शव गांव लाया गया. शव पहुंचते ही गांव वालों का आक्रोश फूट पड़ा. ग्रामीणों ने शव को आरा-बक्सर फोरलेन पर रखकर यातायात बाधित कर दिया है. मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने-बुझाने में जुटे हुए हैं. गांव वालों का कहना है कि मारा गया युवक (भरत भूषण तिवारी) मानसिक रूप से बीमार था. पुलिस को यह बात बताई गई थी. आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मारी है.
युवक ने एनकाउंटर से ठीक पहले आरोपी भरत भूषण तिवारी ने फेसबुक पर लाइव आकर एक वीडियो जारी किया था. इसमें वह साफ कह रहा था कि हमारी मांगों को शासन ने मान लिया है, इसलिए हमें शस्त्र डालने में कोई समस्या नहीं है. हालांकि, उसने अपने वीडियो में आगे कहा कि अगर किसी ने छल करने की कोशिश की तो फिर हमारी ओर से भी छल किया जाएगा और जो किया जाएगा, वह इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. पुलिस के अनुसार, वीडियो समाप्त होने के बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की थी. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी थी.
घायल अवस्था में उसे पहले शाहपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां से उसे पटना PMCH रेफर कर दिया गया था. यहां इलाक के दौरान उसने दम तोड़ दिया. अब मृतक के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं. मृतक की मां का कहना है कि बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई. मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी ने भी यही बात कही है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरेंडर करने के बाद उसके बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है, यह कहीं से उचित नहीं है.
बता दें कि आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह पुलिसवालों को पिस्तौल दिखाकर धमका रहा था. इस दौरान भी पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों ने उसे समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया था. यह वीडियो मंगलवार (16 जून) का बताया जा रहा है. बुधवार (17 जून) को इसी मामले में पुलिस की एक टीम आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी. पुलिस का कहना है कि पुलिसकर्मियों को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और वह घायल हो गया. उसे इलाज के तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.
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