Bhojpur Encounter: 'सरेंडर के बाद बेटे को गोली मार दी', एनकाउंटर में मारे गए युवक का शव पहुंचते ही गांव में भारी बवाल

Bhojpur Encounter Latest News: भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए भरत भूषण तिवारी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. इस एनकाउंटर को लेकर अब क्षेत्र में बवाल देखने को मिल रहा है. मारे गए युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर बताया है. उनका दावा है कि सरेंडर के बाद उसे गोली मारी गई है. पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार (18 जून) की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवक का शव गांव लाया गया. शव पहुंचते ही गांव वालों का आक्रोश फूट पड़ा. ग्रामीणों ने शव को आरा-बक्सर फोरलेन पर रखकर यातायात बाधित कर दिया है. मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने-बुझाने में जुटे हुए हैं. गांव वालों का कहना है कि मारा गया युवक (भरत भूषण तिवारी) मानसिक रूप से बीमार था. पुलिस को यह बात बताई गई थी. आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मारी है.