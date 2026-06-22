/भरत तिवारी का मामला एनकाउंटर नहीं, प्रथम दृष्टया मर्डर है, पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस से पूछे 9 सवाल

Former DGP Gupteshwar Pandey On Bhojpur Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए भरत तिवारी की हत्या किए जाने की बात कही है. पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि भरत भूषण तिवारी बहुत बड़ा अपराधी था. विज्ञप्ति में उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया है. पूर्व डीजीपी ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो उसका कहीं न कहीं इलाज चल रहा होगा और इसका प्रमाण प्रशासन के पास होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी समझ से फ्रस्ट्रेशन के कारण भारत भूषण तिवारी भावनात्मक रूप से असंतुलित हो गया था, जिसे आम भाषा में विक्षिप्त कहा जा सकता है.