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भरत तिवारी का मामला एनकाउंटर नहीं, प्रथम दृष्टया मर्डर है, पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस से पूछे 9 सवाल

Bhojpur Encounter Case: पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या प्रतीत होती है. पूर्व डीजीपी ने बिहार पुलिस से 9 सवालों के जवाब मांगे हैं.

Written ByShivam RajEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:34 AM IST
भरत तिवारी का मामला एनकाउंटर नहीं, प्रथम दृष्टया मर्डर है, पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस से पूछे 9 सवाल
Image Credit: पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस से पूछे 9 सवाल

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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