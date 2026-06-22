/भरत तिवारी का मामला एनकाउंटर नहीं, प्रथम दृष्टया मर्डर है, पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस से पूछे 9 सवाल

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Former DGP Gupteshwar Pandey On Bhojpur Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए भरत तिवारी की हत्या किए जाने की बात कही है. पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि भरत भूषण तिवारी बहुत बड़ा अपराधी था. विज्ञप्ति में उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया है. पूर्व डीजीपी ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो उसका कहीं न कहीं इलाज चल रहा होगा और इसका प्रमाण प्रशासन के पास होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी समझ से फ्रस्ट्रेशन के कारण भारत भूषण तिवारी भावनात्मक रूप से असंतुलित हो गया था, जिसे आम भाषा में विक्षिप्त कहा जा सकता है.
पूर्व डीजीपी ने बिहार पुलिस से पूछा कि आखिर उसे गोली क्यों मारी गई? उन्होंने कहा कि उसके हाथ में पिस्तौल जरूर थी, लेकिन वह किसी गिरोह के साथ नहीं था और न ही उसके पास कोई अत्याधुनिक हथियार था. प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके पास कौन सी पिस्तौल थी? उसमें कितनी गोलियां थीं और मौके से कितनी गोलियां बरामद हुईं?
उन्होंने यह भी कहा कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे. पुलिस और भारत भूषण तिवारी के बीच कितनी दूरी थी, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए. उनके अनुसार वीडियो में दोनों के बीच करीब 200 मीटर की दूरी दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को यह जानकारी होती है कि सामान्य पिस्तौल की मारक क्षमता लगभग 30 मीटर तक होती है. ऐसे में यदि वह गोली भी चलाता तो पुलिसकर्मियों को वास्तविक खतरा कितना था, यह सवाल उठता है.
गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि यदि पुलिस को उसके हाथ में हथियार होने के कारण खतरा महसूस हुआ भी हो, तो इसे आत्मरक्षा का आधार माना जा सकता था. लेकिन जब उसने हथियार फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और यह भी कहा कि उसके साथ कोई छल नहीं होना चाहिए, तब वह निहत्था हो चुका था. ऐसे में पुलिस बल पर ऐसा कौन सा खतरा उत्पन्न हो गया कि उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई?
उन्होंने कहा कि कानून को जानने वाले लोग बताएंगे कि ‘राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस’ की सीमा क्या है? साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि हथियार फेंकने के बाद गोली किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई गई और उस पुलिस टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए. उनके अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला पुलिस एनकाउंटर का नहीं, बल्कि हत्या का मामला प्रतीत होता है.