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भोजपुर एनकाउंटर मामला: भरत तिवारी की मौत पर आरा सांसद और जन सुराज ने खोला मोर्चा, रखी ये मांग

Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर के बाद राजनैतिक सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है. 19 जून, 2026 दिन शुक्रवार को जन सुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिलौटी गांव पहुंचा. वहीं, आरा सांसद सुदामा प्रसाद भी पीड़ित परिवार से मिले और न्याय दिलाने की बात कही.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:39 PM IST
भोजपुर एनकाउंटर मामला: भरत तिवारी की मौत पर आरा सांसद और जन सुराज ने खोला मोर्चा, रखी ये मांग
Image Credit: भरत तिवारी की मौत पर आरा सांसद और जन सुराज ने खोला मोर्चा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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