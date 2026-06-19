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भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. इस घटना को लेकर जिले में भारी आक्रोश है. वहीं, पीड़ित परिवार से मिलने और न्याय की मांग को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेताओं का तांता लगा हुआ है.
भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में जन सुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचा. इस दौरान पीड़ित के परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली. मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज भारती ने कहा कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की एनकाउंटर में मौत हुई है, वह बेहद दुखद-निंदनीय है. भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे थे. जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है.
उन्होंने सरकार से मांग की, भरत तिवारी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जल्द एसआईटी (SIT) का गठन किया जाए. जांच पूरी होने तक कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए. उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की.
जन सुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि मामले में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में विफल रहा है. समय रहते निष्पक्ष जांच होती, तो शायद भरत तिवारी आज जीवित होते. उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. जन सुराज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी.
सड़क से सदन तक उठाएंगे आवाज: सांसद सुदामा प्रसाद
दूसरी ओर आरा के सांसद सुदामा प्रसाद भी भाकपा माले (CPI-ML) की एक विशेष कमेटी के साथ 19 जून, 2026 दिन शुक्रवार को भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे. उन्होंने उनके परिवार को आश्वासन दिया कि उनको न्याय दिलाने के लिए वह सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे. इस दौरान सुदामा प्रसाद के साथ भाकपा माले के कई बड़े नेता भी मौके पर मौजूद थे. इस दौरान सांसद सुदामा प्रसाद ने घटना की तीखी निंदा की.
रिपोर्ट: मनीष सिंह