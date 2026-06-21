/भोजपुर एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा केस, अधिवक्ता एसके झा ने दायर की याचिका

मनवाधिकार अधिवक्ता झा ने कहा कि यह पूरा मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है, इसलिए इस मामले का सही जांच करा करके दोषी पुलिसकर्मियों सख्त से सख्त करवाई हो. जिससे फिर कोई पुलिसकर्मी इस तरह का कार्य करने की नहीं सोचे. इस मामले में लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. विपक्ष के साथ-साथ एनडीए के बड़े नेताओं ने भी इस एनकाउंटर को फेक बताया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अश्वनी चौबे ने भरत तिवारी को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनके खून को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और हम दोषियों की बंदूक छीन लेंगे और उन्हे जेल भेज कर रहेंगे.