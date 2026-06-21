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भोजपुर एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा केस, अधिवक्ता एसके झा ने दायर की याचिका

भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर लगातार तूल पकड़ते जा रहा है. अब यह मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर करके दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा देने की मांग की है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:59 AM IST
भोजपुर एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा केस, अधिवक्ता एसके झा ने दायर की याचिका
Image Credit: मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा भोजपुर एनकाउंटर केस

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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