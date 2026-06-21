/भोजपुर एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा केस, अधिवक्ता एसके झा ने दायर की याचिका

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Bhojpur Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर लगातार तूल पकड़ते जा रहा है. विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के भी कुछ बड़े नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है. अब यह मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज कराते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने हाल ही में एनकाउंटर किया था. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर करवाई की मांग को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने अपनी याचिकाओं में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. अधिवक्ता एसके झा ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है.
मनवाधिकार अधिवक्ता झा ने कहा कि यह पूरा मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है, इसलिए इस मामले का सही जांच करा करके दोषी पुलिसकर्मियों सख्त से सख्त करवाई हो. जिससे फिर कोई पुलिसकर्मी इस तरह का कार्य करने की नहीं सोचे. इस मामले में लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. विपक्ष के साथ-साथ एनडीए के बड़े नेताओं ने भी इस एनकाउंटर को फेक बताया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अश्वनी चौबे ने भरत तिवारी को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनके खून को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और हम दोषियों की बंदूक छीन लेंगे और उन्हे जेल भेज कर रहेंगे.