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Bhojpur Encounter: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, CJI से जांच कराने की अपील

Bhojpur Encounter: भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला तूल पकड़ते जा रहा है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने यह याचिका में दायर की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:07 AM IST
Bhojpur Encounter: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, CJI से जांच कराने की अपील
Image Credit: भोजपुर एनकाउंटर पर सवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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