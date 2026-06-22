/Bhojpur Encounter: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, CJI से जांच कराने की अपील

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Bhojpur Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर में मचे राजनीतिक विवाद के बीच यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करके 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई मुठभेड़ की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. याचिका में कहा गया कि इस घटना ने कानून के शासन, संवैधानिक अधिकारों और पुलिस मुठभेड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
याचिका में आगे कहा गया कि मृतक के खिलाफ किसी आपराधिक इतिहास या पूर्व एफआईआर की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भारत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना हथियार भी फेंक दिया था. सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो भी आत्मसमर्पण किए जाने की ओर संकेत करते हैं. अगर मृतक भरत तिवारी ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उनके खिलाफ घातक बल का प्रयोग कानून सम्मत पुलिस कार्रवाई की सीमा से बाहर माना जा सकता है और यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है. लिहाजा, इस मामले की स्वतंत्र जांच अति-आवश्यक हो जाती है.
वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा के बावजूद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कराना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है. तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले भी कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और कुछ मामलों में जातीय आधार पर कार्रवाई किए जाने के आरोप लगे हैं.