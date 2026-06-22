/Bhojpur Encounter: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, CJI से जांच कराने की अपील

याचिका में आगे कहा गया कि मृतक के खिलाफ किसी आपराधिक इतिहास या पूर्व एफआईआर की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भारत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना हथियार भी फेंक दिया था. सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो भी आत्मसमर्पण किए जाने की ओर संकेत करते हैं. अगर मृतक भरत तिवारी ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उनके खिलाफ घातक बल का प्रयोग कानून सम्मत पुलिस कार्रवाई की सीमा से बाहर माना जा सकता है और यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है. लिहाजा, इस मामले की स्वतंत्र जांच अति-आवश्यक हो जाती है.