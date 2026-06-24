/भोजपुर एनकाउंटर विवाद में झुकी सम्राट सरकार! भरत तिवारी के परिजन पर दर्ज केस हटाने का आदेश

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच अब सम्राट सरकार झुकती हुई नजर आ रही है. सरकार ने अब मृतक भरत तिवारी के परिजन पर दर्ज केस को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि भरत तिवारी के माता-पिता और स्थानीय लोगों पर दर्ज केस हटाए जाएं. इसके साथ ही उन्होंने जगदीशपुर डीएसपी को जांच से हटाने का निर्देश दिया है. बता दें कि भोजपुर एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था. इन लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने, रोड़ेबाजी करने और हथियार लहराने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था.