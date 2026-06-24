/भोजपुर एनकाउंटर विवाद में झुकी सम्राट सरकार! भरत तिवारी के परिजन पर दर्ज केस हटाने का आदेश

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Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच अब सम्राट सरकार झुकती हुई नजर आ रही है. सरकार ने अब मृतक भरत तिवारी के परिजन पर दर्ज केस को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि भरत तिवारी के माता-पिता और स्थानीय लोगों पर दर्ज केस हटाए जाएं. इसके साथ ही उन्होंने जगदीशपुर डीएसपी को जांच से हटाने का निर्देश दिया है. बता दें कि भोजपुर एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था. इन लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने, रोड़ेबाजी करने और हथियार लहराने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था.
अब बिहार पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. बिहार के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सुधांशु कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि शाहपुर पुलिस की ओर से बड़ी चूक हुई थी. उन्होंने कहा कि जब पहली बार शाहपुर थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के घर पहुंचे थे, तब उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सका. इसी लापरवाही को देखते हुए एक थानाध्यक्ष, दो सब-इंस्पेक्टर, एक एएसआई और दो सिपाहियों को निलंबित किया गया है. एडीजी ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता और बढ़ते राजनीतिक विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है.
वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए और जांच का आदेश देना चाहिए. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि कहा कि आप रजिस्ट्रार के सामने मेंशन कीजिए. वो सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे. वहीं, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव, DGP और भोजपुर के SP को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है. अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी.