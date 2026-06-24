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भोजपुर एनकाउंटर विवाद में झुकी सम्राट सरकार! भरत तिवारी के परिजन पर दर्ज केस हटाने का आदेश

Bharat Tiwari Encounter News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि भरत तिवारी के माता-पिता और स्थानीय लोगों पर दर्ज केस हटाए जाएं. बता दें कि पुलिस ने मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:46 AM IST
भोजपुर एनकाउंटर विवाद में झुकी सम्राट सरकार! भरत तिवारी के परिजन पर दर्ज केस हटाने का आदेश
Image Credit: Zee Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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