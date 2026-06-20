/भोजपुर एनकाउंटर में नया मोड, पुलिस ने भरत तिवारी और मुखिया बलिराम यादव समेत 64 प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की FIR

Bhojpur Encounter Latest News: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है. विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर जांच की मांग कर रहे हैं. अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक भरत तिवारी के परिजनों और मुखिया बलिराम यादव समेत 14 नामजद और 50 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि इन लोगों ने शव के साथ एनएच-22 पर जाम लगाया था और खूब हंगामा काटा था. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के बहाने क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई थी. शाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस की ओर से एफआईआर में भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है.