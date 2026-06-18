/Bhojpur Encounter: क्या फेक था भोजपुर एनकाउंटर? शाहपुर SHO समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित

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Bhojpur Encounter Latest News: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मृतक के परिजनों ने बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है. उनका कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था. इसके बावजूद उसको गोली मारी गई. इस एनकाउंटर से पहले मृतक ने भी फेसबुक पर लाइव आकर वीडियो शेयर किया था. इसमें वह शस्त्र डालने की बात कह रहा था. इसी वीडियो को लेकर इस एनकाउंटर पर संदेह जताया जा रहा है. इलाके में काफी तनाव देखने को मिल रहा है. जिसके बाद अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है.
पुलिस अधीक्षक भोजपुर मिस्टर राज के निर्देश पर शाहपुर थाना अध्यक्ष सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मृतक की मां ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि आत्मसपर्पण करने के बाद पुलिस और एसटीएफ ने उनके बेटे को गोली मारी है. उन्होंने कहा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक था और उसका कहीं भी इलाज नहीं चल रहा था. पिछले कुछ दिनों से वह समाज सेवा मे सक्रिय था. बाढ़ के दौरान जल जमाव को लेकर वह लगातार आवाज उठा रहा था. उसकी मां ने एसडीएम जगदीशपुर पर भी आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है.
एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने कहा कि पुलिस के मुताबिक, दिनांक-17.06.2026 को सुबह लगभग 09.00 बजे के बीच पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति, भरत भूषण तिवारी पुत्र कासीनाथ तिवारी सा० बिलौटी थाना शाहपुर जिला भोजपुर का रहने वाला है, जो अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा है, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस एवं भोजपुर एसटीएफ टीम द्वारा उस व्यक्ति को लगातार आत्मसमर्पण करने हेतु बोला गया परन्तु वह अपने हाथ में लिये पिस्टल से पुलिस पर लगातार रूक-रूक कर फायरिंग करता रहा, उक्त कृत्य से पुलिस टीम तथा आमजनमानस के जानमाल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था.
अभियुक्त को नियंत्रण में लेने के लिए एस०टी०एफ० के जवानों द्वारा बुलेटप्रुफ जैकेट के साथ उक्त व्यक्ति की क्लोज कॉर्डनिंग की गयी थी, जब जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस को लक्ष्य कर फायरिंग की गयी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ / जनमानस के रक्षार्थ हेतु फायर किया गया, जो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी. इलाज के दौरान उक्त व्यक्ति की मृत्यु पी०एम०सी०एच०, पटना में हो गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.