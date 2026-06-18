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Bhojpur Encounter: क्या फेक था भोजपुर एनकाउंटर? शाहपुर SHO समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित

Bhojpur Encounter News: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. विवाद बढ़ता देख भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज के निर्देश पर शाहपुर थाना अध्यक्ष सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:49 PM IST
Bhojpur Encounter: क्या फेक था भोजपुर एनकाउंटर? शाहपुर SHO समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित
Image Credit: एनकाउंटर पर सवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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