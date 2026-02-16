भोजपुर में शर्मसार हुई इंसानियत: ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा; पुलिस ने 3 दरिंदों को दबोचा

आरा/भोजपुर: भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक आर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने वाली नर्तकी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया. वारदात के बाद पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

1. शादी समारोह से बहला-फुसलाकर ले गए आरोपी

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली पीड़िता करनामेपुर में किराए के मकान में रहकर स्थानीय ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी. शनिवार रात वह एक शादी समारोह में अपनी प्रस्तुति देने गई थी. आरोप है कि वहां से तीन युवकों ने उसे किसी बहाने से बहलाया-फुसलाया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

2. विरोध करने पर की मारपीट

पीड़िता ने जब इस घिनौनी करतूत का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. रविवार को पीड़िता और नाच पार्टी संचालक ने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और छापेमारी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा.

3. पुलिस की कार्रवाई जारी

गिरफ्तार तीनों आरोपी करनामेपुर थाना क्षेत्र के ही अलग-अलग गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया है और उसका बयान दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस इस मामले पर विस्तृत जानकारी साझा करने से बच रही है, लेकिन जांच जारी है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह