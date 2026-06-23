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भोजपुर नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Bhojpur News: भोजपुर के नगर थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. प्रेम-प्रसंग की चर्चा के बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है और मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद होगा.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:46 PM IST
भोजपुर नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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