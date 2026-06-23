/भोजपुर नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

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Bhojpur News: भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ले में सोमवार को एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और मायूसी का माहौल है. वहीं, स्थानीय स्तर पर प्रेम-प्रसंग को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
मृतका की पहचान मछुआ टोली निवासी मेघनाथ की पुत्री संजना के रूप में की गई है. परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार युवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. मोहल्ले में चर्चा है कि प्रेम-प्रसंग से जुड़ी किसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली. हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है.
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटा रही है.
नगर थाना पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल यूडी केस दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह