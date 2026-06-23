/भोजपुर नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मृतका की पहचान मछुआ टोली निवासी मेघनाथ की पुत्री संजना के रूप में की गई है. परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार युवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. मोहल्ले में चर्चा है कि प्रेम-प्रसंग से जुड़ी किसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली. हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है.