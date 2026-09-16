/भोजपुर के ज्वइनिया गांव में पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुन बांटी राहत सामग्री

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Akshara Singh: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के ज्वइनिया गांव में भोजपुरी फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचीं. उन्होंने टाड़ पर कई दिनों से बाढ़ के पानी के बीच परेशान जिंदगी गुजार रहे परिावरों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. उसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया और अपने साथ लाए गए राहत सामग्री पीड़ित परिवारों के बीच बांटा.
ग्रामीणों में दिखा उत्साह
अक्षरा सिंह के गांव में पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए. बहुत लोग तो अक्षरा सिंह को देखने और उनसे मिलने के लिए काफी देर पहले से ही मौके पर मौजूद थे. अक्षरा सिंह के शाहपुर पहुंचते ही लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला. मौके पर मौजूद सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों और ग्रामीणों ने अक्षरा सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे मुलाकात की.
बाढ़ पीड़ितों ने सुनाई परेशानी
अक्षरा सिंह ने बाढ़ से पीड़ित परिवारों के बीच पहुंकर उनकी स्थिति को करीब से समझने की कोशिश की. ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वे कई दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं. इसके कारण उन्हें जरूरतों के सामान के साथ-साथ भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है और उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
अक्षरा सिंह ने बांटी राहत सामग्री
ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद अक्षरा सिंह ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटा. उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया. राहत सामग्री मिलने के बाद बाढ़ पीड़ितों ने अभिनेत्री का आभार जताया. अक्षरा सिंह के इस दौरे के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. उनके पहुंचने से बाढ़ प्रभावित लोगों में उत्साह भी देखने को मिला.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह