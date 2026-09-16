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भोजपुर के ज्वइनिया गांव में पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुन बांटी राहत सामग्री

Akshara Singh: भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के ज्वइनिया गांव में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचीं. उन्होंने टाड़ पर रह रहे प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत सामग्री बांटा.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:42 PM IST
भोजपुर के ज्वइनिया गांव में पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुन बांटी राहत सामग्री
Image Credit: भोजपुर के ज्वइनिया गांव में पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुन बांटी राहत सामग्री (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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