/भोजपुर के ज्वइनिया गांव में पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुन बांटी राहत सामग्री

बाढ़ पीड़ितों ने सुनाई परेशानी

अक्षरा सिंह ने बाढ़ से पीड़ित परिवारों के बीच पहुंकर उनकी स्थिति को करीब से समझने की कोशिश की. ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वे कई दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं. इसके कारण उन्हें जरूरतों के सामान के साथ-साथ भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है और उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.