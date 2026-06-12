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बिहार के भोजपुर में पकड़ाया 1.35 करोड़ की शराब से भरा ट्रक, हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार

Bihar Liquor Ban: भोजपुर में मद्यनिषेध विभाग और राज्य नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से 11 हजार लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की गई. करीब 1.35 करोड़ रुपये मूल्य की शराब के साथ हरियाणा के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 12, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:13 PM IST
बिहार के भोजपुर में पकड़ाया 1.35 करोड़ की शराब से भरा ट्रक, हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: बिहार के भोजपुर में पकड़ाया 1.35 करोड़ की शराब से भरा ट्रक, हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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