/बिहार के भोजपुर में पकड़ाया 1.35 करोड़ की शराब से भरा ट्रक, हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार

Bihar Liquor Ban: भोजपुर जिले में शराबबंदी वाले राज्य में एक ट्रक शराब की खेप मिलना खुलेआम सरकार को चुनौती साबित हो रहा है. भोजपुर मद्यनिषेध विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 11 हजार लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है. इस दौरान हरियाणा के दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया के निर्देश पर मद्यनिषेध विभाग द्वारा जिले में लगातार वाहन जांच एवं छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.