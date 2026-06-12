/Bhojpur News: बंद कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे 5 युवक, हथियार और विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bhojpur News: शादी-विवाह एवं अन्य पार्टियों में शराब का सेवन कर तमंचे पर डिस्को करने का सिलसिला भोजपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन जिले में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. ताजा मामला आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के बरहबतरा मोहल्ले का है, जहां देर रात एक घर को बंद कर अंदर शराब और डांस पार्टी का आयोजन किया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान वहां से एक देशी पिस्टल, एक खोखा, पांच कारतूस एवं 750 ml विदेशी शराब बरामद की गई.