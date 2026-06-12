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Bhojpur News: बंद कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे 5 युवक, हथियार और विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bhojpur News: भोजपुर के आरा शहर में पुलिस ने देर रात शराब और डांस पार्टी पर छापेमारी कर पांच युवकों को गिरफ्तार किया. मौके से एक देशी पिस्टल, पांच कारतूस, एक खोखा और 750 ML विदेशी शराब बरामद की गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 12, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:35 PM IST
Bhojpur News: बंद कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे 5 युवक, हथियार और विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार
Image Credit: Bhojpur News: बंद कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे 5 युवक, हथियार और विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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