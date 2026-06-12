/Bhojpur News: बंद कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे 5 युवक, हथियार और विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Bhojpur News: शादी-विवाह एवं अन्य पार्टियों में शराब का सेवन कर तमंचे पर डिस्को करने का सिलसिला भोजपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन जिले में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. ताजा मामला आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के बरहबतरा मोहल्ले का है, जहां देर रात एक घर को बंद कर अंदर शराब और डांस पार्टी का आयोजन किया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान वहां से एक देशी पिस्टल, एक खोखा, पांच कारतूस एवं 750 ml विदेशी शराब बरामद की गई.
गिरफ्तार बदमाशों में टाउन थाना क्षेत्र के बरहबतरा वार्ड नंबर-3 निवासी रामबाबू रजक का पुत्र मंजीत कुमार, उसी मोहल्ले के चंदेश्वर प्रसाद का पुत्र आकाश कुमार, सलाउद्दीन खान का पुत्र नसरुद्दीन खान, जाकिर हुसैन का पुत्र ताहा अजीज एवं जाफिरुल हक का पुत्र नदिरूल हक शामिल हैं. इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज द्वारा प्रेस बयान जारी कर दी गई.
उन्होंने बताया कि टाउन थाना पुलिस को देर रात गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहबतरा मोहल्ले में स्थित एक घर में कुछ लोग डांसर बुलाकर शराब और डांस पार्टी कर रहे हैं. सूचना मिलने के बाद टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई.
छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, एक खोखा, पांच कारतूस एवं 750ml अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इसके बाद पुलिस के बयान पर टाउन थाना में पांचों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
रिपोर्ट: मनिष कुमार सिंह