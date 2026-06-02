Bhojpur News: प्रेम-प्रसंग में किशोर को गोली मारकर किया घायल, प्रेमिका के परिजनों पर फायरिंग का आरोप

Bhojpur News: बिहार के भोजपूर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया स्टेशन नर्सरी रोड चबूतरा के समीप कल देर रात प्रेम-प्रसंग में एक किशोर को गोली मार दी गई. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. घटना को लेकर गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. जख्मी किशोर कोईलवर थाना क्षेत्र के धनडींहा गांव वार्ड नंबर-4 निवासी देव किशोर यादव का 16 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार है। वह इंटर का छात्र है.

इधर, दिनेश कुमार ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति की बेटी से उसका स्कूल टाइम, वर्ष 2023 से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसी बीच उसका ब्रेकअप हो गया और उसने उससे बात करना बंद कर दिया था. इसे लेकर उसके परिजन द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और उसे मारने की भी धमकी दी गई थी.

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कल देर रात जब वह कुल्हड़िया स्टेशन स्थित दुकान से समोसा खाकर बाइक द्वारा घर लौट रहा था, तभी प्रेमिका के पिता और भाई वहां आ धमके और ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान उसे गोली लग गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. तब परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया.

वहीं दूसरी ओर जख्मी किशोर ने अपने प्रेमिका के पिता एवं भाई पर प्रेम-प्रसंग के विवाद को लेकर खुद को गोली मारने का आरोप लगाया है. साथ ही उसने उनके द्वारा कई राउंड फायरिंग करने की भी बात कही है. बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह