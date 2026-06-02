Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3235789
Zee Bihar JharkhandBH Bhojpur

Bhojpur News: प्रेम-प्रसंग में किशोर को गोली मारकर किया घायल, प्रेमिका के परिजनों पर फायरिंग का आरोप

Bhojpur News: कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया स्टेशन नर्सरी रोड के पास देर रात प्रेम-प्रसंग को लेकर एक 16 वर्षीय किशोर को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:00 PM IST

Trending Photos

Bhojpur News: प्रेम-प्रसंग में किशोर को गोली मारकर किया घायल, प्रेमिका के परिजनों पर फायरिंग का आरोप
Bhojpur News: प्रेम-प्रसंग में किशोर को गोली मारकर किया घायल, प्रेमिका के परिजनों पर फायरिंग का आरोप

Bhojpur News: बिहार के भोजपूर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया स्टेशन नर्सरी रोड चबूतरा के समीप कल देर रात प्रेम-प्रसंग में एक किशोर को गोली मार दी गई. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. घटना को लेकर गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. जख्मी किशोर कोईलवर थाना क्षेत्र के धनडींहा गांव वार्ड नंबर-4 निवासी देव किशोर यादव का 16 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार है। वह इंटर का छात्र है.

इधर, दिनेश कुमार ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति की बेटी से उसका स्कूल टाइम, वर्ष 2023 से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसी बीच उसका ब्रेकअप हो गया और उसने उससे बात करना बंद कर दिया था. इसे लेकर उसके परिजन द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और उसे मारने की भी धमकी दी गई थी.

ये भी पढ़ें: मनोज यादव हत्याकांड में 14 साल बाद आया फैसला, रिटायर्ड फौजी को उम्रकैद की सजा

Add Zee News as a Preferred Source

कल देर रात जब वह कुल्हड़िया स्टेशन स्थित दुकान से समोसा खाकर बाइक द्वारा घर लौट रहा था, तभी प्रेमिका के पिता और भाई वहां आ धमके और ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान उसे गोली लग गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. तब परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया.

वहीं दूसरी ओर जख्मी किशोर  ने अपने प्रेमिका के पिता एवं भाई पर प्रेम-प्रसंग के विवाद को लेकर खुद को गोली मारने का आरोप लगाया है. साथ ही उसने उनके द्वारा कई राउंड फायरिंग करने की भी बात कही है. बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह

TAGS

Bhojpur News

Trending news

Bhojpur News
प्रेम-प्रसंग में किशोर को गोली मारकर किया घायल, प्रेमिका के परिजनों पर आरोप
Samastipur News
समस्तीपुर: बिना आंधी-तूफान के पुलिस गाड़ी पर गिरा पीपल का पेड़, बाल-बाल बची जान
Vaishali news
वाह रे न्याय! 1992 के गुनाह की सजा 2026 में... वैशाली के 84 साल के बुजुर्ग चले जेल
Bihar Madarsa Politics
मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर
Bihar politics
'डबल इंजन की सरकार दोनों हाथों से कर रही भ्रष्टाचार', राजद विधायक का NDA पर हमला
CM Samrat Choudhary
CM सम्राट का शेखपुरा दौरा: लाभार्थियों को बांटे चेक, अपराधियों को दी चेतावनी
Patna Weather
पटना में बदलेगा मौसम का मिजाज! आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी
CM Samrat Choudhary
'सरकारी बंगले पर किसी का हक नहीं...', CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान
Rajya Sabha Elections 2026
झारखंड से कौन-कौन जाएगा उच्च सदन में? महागठबंधन और NDA में मंथन जारी
Rajya Sabha Elections 2026
झारखंड से कौन-कौन जाएगा उच्च सदन में? महागठबंधन और NDA में मंथन जारी